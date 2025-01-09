14 bin hekimin geleneksel tıp sertifikası var

Teklife ilişkin milletvekillerinden gelen soruları yanıtlayan TBMM Sağlık Komisyonu Başkan Vekili Orhan Ateş, "İsteğe bağlı tamamlayıcı tıp uygulamaları yasal olarak düzenlenmediğinden bu maddeyle düzenlendiğinde aile hekimlerine ek gelir sağlayarak motivasyonlarını artıracak ve hastaların talepleri de yerine getirilmiş olacak. Bu düzenleme aynı zamanda etik sorunları ve merdiven altı uygulamaları da engelleyecek ve denetleme imkânı sağlayacaktır" açıklamasında bulundu.

Dünyada ve Türkiye'de geleneksel ve tamamlayıcı tıp, küresel sağlık sisteminin vazgeçilmez bir parçası hâline geldiğini söyleyen Ateş, "Amerika Birleşik Devletleri, Almanya, Japonya, Küba ve Şili gibi ülkelerde nüfusun yüzde 40'ından fazlası tamamlayıcı tıp yöntemlerinden yılda en az 1 kere yararlanmaktadır. Bu da tedavi yöntemlerinin yaygınlığını ve güvenliğini gösteren bir vurgudur" dedi.

14 bin aile hekiminin geleneksel ve tamamlayıcı tıp eğitimi uygulama sertifikası bulunduğunu ifade eden Ateş, şunları söyledi: "Yapılacak olan bu düzenlemeyle geleneksel ve tamamlayıcı tıp eğitimini almış hekimlerimiz tarafından isteğe bağlı olarak yapılması ve aile hekimlerimize ek gelir sağlayacak bir modelin uygulanması planlanmaktadır. Böylece bu düzenleme hem vatandaşlarımızın güvenli sağlık hizmetine erişimini artıracak hem de bu alanın kayıt dışı uygulamalardan arındırılmasını sağlayacak. Yine bu düzenlemeyle uygulama esnasında gelişebilecek komplikasyonlara karşı hastaya malpraktis kapsamında hukuki güvence sağlanmış olacaktır ve etik sorunları da ortadan kaldırmış olacaktır."