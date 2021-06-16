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15 gün önce cezaevinden çıktı 10 günde 9 motosiklet çaldı: Yine tutuklandı

Osmaniye’de 15 gün önce hırsızlık suçundan cezaevinden tahliye olan şahıs 10 gün içerisinde 9 motosiklet çaldı. Hırsızlık anları kameralara yansırken saklandığı bağ evinde gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Haber Merkezi İHA
15 gün önce cezaevinden çıktı 10 günde 9 motosiklet çaldı: Yine tutuklandı
Hırsızlık anları kameralara yansırken saklandığı bağ evinde gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Alibeyli ve Esenler mahalleleri başta olmak üzere farklı mahallerde motosiklet hırsızlığı ihbarı alan Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri geniş çaplı çalışma başlattı. Hırsızlık olaylarının yaşandığı bölgelerdeki 100’ün üzerinde güvenlik kamerasını titizlikle inceleyen ekipler, hırsızlık olayını gerçekleştiren şahsın daha önceden 20 farklı motosiklet hırsızlığına karışan ve yaklaşık 15 gün önce hırsızlık suçundan cezaevinden tahliye olan K.U. (28) olduğunu belirledi.


Hırsızlık şüphelisi şahsın yakalanması için çalışma başlatan ekipler, yapılan fiziki takip sonucunda şahsın ormanlık alanda saklandığını tespit etti. Ormanlık alan içerisinde bulunan bağ evine operasyon düzenleyen ekipler şahsı kıskıvrak gözaltına aldı.

Emniyetteki ifadesinde uyuşturucu bağımlısı olduğu için hırsızlık olaylarını gerçekleştirdiğini ve çaldığı motosikletleri aynı gün içerisinde tanımadığı kişilere 200-300 lira karşılığında sattığını itiraf eden K.U. isimli şahıs çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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