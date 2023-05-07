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Milli Eğitim Bakanı Özer: Seçimlerin ertesi günü eğitim öğretime bir gün ara vereceğiz

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerinin ertesi günü eğitim öğretime bir gün ara vereceğiz. Öğretmenlerimizi de idari izinli sayacağız" dedi.

11:24 . 7/05/2023 Pazar
AA
Bakan Mahmut Özer açıklama yaptı.

Bakan Mahmut Özer açıklama yaptı.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 14 Mayıs'taki Cumhurbaşkanı ve 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçimi nedeniyle 15 Mayıs'ta okullara 1 gün ara verileceğini açıkladı.

Bakan Özer, katıldığı bir televizyon programında eğitim gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu. Özer, seçim nedeniyle 15 Mayıs'ta okulların eğitim-öğretime devam edip etmeyeceğine ilişkin, "Okulları sağlıklı bir şekilde bir sonraki güne hazırlamak için seçimin ertesi günü, 1 gün eğitime ara vereceğiz. Öğretmenlerimizi de idari izinli sayacağız" dedi.

#Mahmut Özer
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#Son dakika
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