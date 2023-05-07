Bakan Özer, katıldığı bir televizyon programında eğitim gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu. Özer, seçim nedeniyle 15 Mayıs'ta okulların eğitim-öğretime devam edip etmeyeceğine ilişkin, "Okulları sağlıklı bir şekilde bir sonraki güne hazırlamak için seçimin ertesi günü, 1 gün eğitime ara vereceğiz. Öğretmenlerimizi de idari izinli sayacağız" dedi.