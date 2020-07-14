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Gündem 15 Temmuzda sokağa çıkma yasağı olacak mı? 15 Temmuz resmi tatil mi?
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15 Temmuz Darbe Girişimi
15 Temmuz Darbe Girişimi
ANKARA

15 Temmuz'da sokağa çıkma yasağı olacak mı? 15 Temmuz resmi tatil mi? Son dakika resmi açıklama geldi mi

15 Temmuz'da sokağa çıkma yasağı olacak mı? 15 Temmuz resmi tatil mi?

15 Temmuz'da sokağa çıkma yasağı olacak mı?, 15 Temmuz resmi tatil mi? vatandaşlar tarafından en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. Her yıl Demokrasi ve Millî Birlik Günü olarak kutlanan 15 Temmuz bu sene çarşamba gününe denk geliyor. Merak edilen soruların yanıtları haberimizde...

Haber Merkezi Yeni Şafak
15 Temmuz hain darbe girişiminin üzerinden dört yıl geçti.
15 Temmuz hain darbe girişiminin üzerinden dört yıl geçti.

15 Temmuz'da sokağa çıkma yasağı var mı? 15 Temmuz resmi tatil mi? sorusu vatandaşlar tarafından sıkça araştırılan ve merak edilen konulardan birisi oluyor. 2016 yılından bu yana her sene demokrasi şehitleri dualarla anılırken, hain darbe girişimi de lanetleniyor. Demokratik yönetimi rafa kaldırmayı hedefleyen FETÖ, bu sinsi emellerini 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde gerçekleştirmek istedi. Hain darbe girişiminin üzerinden 4 yıl geçti.

15 TEMMUZ RESMİ TATİL Mİ?

  • 15 Temmuz Demokrasi ve Birlik Günü, TBMM'de alınan kararla resmi tatil olmuştur. 15 Temmuz 2016 tarihinden itibaren resmi tatil olarak ilan edilmiştir.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü resmi tatil
HAYAT
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü resmi tatil

15 TEMMUZ'DA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

15 Temmuz Çarşamba günü sokağa çıkma yasağının uygulanıp uygulanmayacağı konusunda resmi bir açıklama gelmedi.

Kurban Bayramı ne zaman? Kurban Bayramı tatili kaç gün sürecek?
HAYAT
Kurban Bayramı ne zaman? Kurban Bayramı tatili kaç gün sürecek?

15 TEMMUZ 2016'DA NELER YAŞANDI?

Demokratik yönetimi rafa kaldırmayı hedefleyen ve bu emellerini 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde 251 kişiyi şehit ederek gerçekleştirmek isteyen Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) hain planında olayların merkez üssü Ankara oldu.

  • Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısı üzerine Ankara ve İstanbul başta olmak üzere Türkiye'nin dört bir tarafında demokrasiye sahip çıkmak için meydanlara inen vatandaşlar, canlarını hiçe sayarak tankların üzerine çıktı, namlunun önüne durdu ve hain darbe girişimini bertaraf etti.

Türk Silahlı Kuvvetlerine sızmış FETÖ mensubu ve bu örgütsel faaliyeti destekleyen 8 binin üzerinde askeri personelin, savaş uçakları da dahil 35 uçağın, 3 geminin, 37 helikopterin, 74'ü tank 246 zırhlı aracın ve 4 bine yakın hafif silahın kullanıldığı darbe girişimi Türkiye Cumhuriyeti tarihine kara bir leke olarak düştü.

Girişimin yönetim merkezi Akıncı Üssü'nün de bulunduğu başkentte 15 Temmuz 2016'da "kara" bir gece yaşandı.

Olayın yaşandığı tarihte Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri olan Fahri Kasırga ile Genelkurmay Başkanlığı yapan Orgeneral Hulusi Akar'ın da arasında bulunduğu birçok komutan darbecilerce alıkonuldu. Şehrin semalarında alçak uçuş yapan savaş uçakları TBMM, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, Emniyet ve TÜRKSAT'ı bombaladı.

Ayrıca kentin farklı yerlerindeki birçok birlikteki tank ve zırhlı araçlar da kışla dışına çıktı.

Ertesi gün öğle saatlerine kadar süren olaylarda vatandaşlar kahramanca direndi.

'15 Temmuz Zaferi' Dijital Gösterim Merkezlerinde yaşatılacak
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'15 Temmuz Zaferi' Dijital Gösterim Merkezlerinde yaşatılacak
İletişim Başkanlığı tarafından Bursa, Çanakkale, Samsun, Konya, Kayseri, Antalya ve Diyarbakır'da açılan 'Dijital Gösterim Merkezleri', 15 Temmuz darbe girişimine karşı verilen mücadeleyi ve kazanılan zaferi dijital ortamda sergileyecek.

İletişim Başkanlığından 15 Temmuz'a özel mehterli klip
OYNAT 03:58
İletişim Başkanlığından 15 Temmuz'a özel mehterli klip
İletişim Başkanlığı, 15 Temmuz hain darbe girişiminin 4. yıl dönümüne özel bir video paylaştı. 15 Temmuz Mehteri etiketiyle paylaşılan videoda ''Tüm şehitlerimize rahmet, minnet ve dua ile...'' ifadeleri kullanıldı. İletişim Başkanı Fahrettin Altun, videoyu sosyal medya hesabından paylaşarak, 'O gün bugündür diye kahramanlar can verdi Gökte hazır melekler selamladı şehidi 15 Temmuz gecesi yeniden dirilişti' Vatanını müdafaa etmek için bir an bile düşünmeden yardan ve serden geçen kahraman şehitlerimizin aziz ruhlarına saygı ve rahmetle...' ifadelerini kullandı.


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