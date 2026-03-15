15 yaşındaki çocuk dehşet saçtı: Babası ve ağabeyini öldürüp babaannesini yaraladı

21:0815/03/2026, Pazar
AA
IHA
Yaralı babaanne hastaneye kaldırıldı, şüpheli gözaltına alındı.
Sivas’taki 7 katlı bir apartmanda yaşanan dehşette, 15 yaşındaki bir çocuk babası ve ağabeyini silahla öldürdü, babaannesini ise ağır yaraladı. Polis ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edilirken, şüpheli gözaltına alındı.

Sivas'ta 15 yaşındaki çocuk, babası ile ağabeyini silahla öldürüp, babaannesini ağır yaraladı.

Alınan bilgiye göre, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde bulunan 7 katlı apartmanın 6. katından silah sesi duyan komşular 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Eve gelen ekipler, baba S.Y. (50) ve oğul M.Y'nin (24) hayatını kaybettiğini belirledi.

Olayda ağır yaralanan babaanne N.Y. (70) ise sağlık ekiplerince Sivas Numune Hastanesine kaldırıldı.

Şüpheli U.B.Y. (15) ise polis ekiplerince gözaltına alındı.



FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? İndirime gidilecek mi, sabit mi kalacak? Mart 2026 FOMC toplantı tarihi