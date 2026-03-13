Sivas'ta 100 haneli köyden 48 yılda 100'ün üzerinde doktor çıktı

Çocuk doktoru Cahit Gümüşer köye ilham oldu





Sivas'taki özel bir hastanede görev yapan köyün ilk doktoru 72 yaşındaki Cahit Gümüşer, 48 yıl önce mesleğe başladığını söyledi.





Mesleğini severek yaptığını dile getiren Gümüşer, "Doktorluk, güzel çalışılır ve insanlara hizmet edilirse en çok dua alan mesleklerden biri. Çevremdekilere böyle önerilerim oldu, mesleğimden memnun olduğum için onların da doktor olmasını istedim." dedi.





Aynı hastanede görev yaptığı acil hekimi oğlunun yanı sıra yakın akrabalarından da 15 doktor bulunduğunu ifade eden Gümüşer, "Köyümüzde 100'ün üzerinde doktorumuz var, hatta damatları ve gelinleri sayarsak 150'ye yaklaşıyoruz. Tekrar dünyaya gelmiş olsam doktor olmayı, hatta yine çocuk hekimi olmayı isterdim. Herkes 'Bir köyden bu kadar doktor nasıl çıkar?' diye hayret ediyor. Yıllar önce de köyümüzde okuma yazma oranı yüksekti. Köyümüzden öğretmenler, mühendisler, hatta rahmetli olan generalimiz vardı." diye konuştu.