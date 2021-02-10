Gündem 16 yaşındaki kızını sokakta boğazından bıçakladı
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16 yaşındaki kızını sokakta boğazından bıçakladı

16 yaşındaki kızını sokakta boğazından bıçakladı

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde Oktay U., sokak ortasında tartıştığı kızı H.U.’yu (16) boğazından bıçakladı. Tesadüfen bölgeden geçen jandarma ekibinin müdahale ettiği olayın ardından hastaneye kaldırılan H.U. ameliyata alındı.

Haber Merkezi DHA
Kızını bıçaklayan baba gözaltına alındı.
Kızını bıçaklayan baba gözaltına alındı.

Afyonkarahisar'da Oktay U. henüz bilinmeyen nedenle tartıştığı kızı H.U.'yu bıçakla boğazından yaraladı. Bu sırada tesadüfen bölgeden geçen jandarma ekipleri hemen olaya müdahale etti. Jandarmayı görünce kaçmaya çalışan Oktay U., kısa sürede yakalandı. Oktay U. çağrılan polis ekiplerine teslim edildi.

Boğazından aldığı bıçak darbesiyle kan içinde kalan H.U. ise çağırılan sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Sandıklı Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Durumu ağır olan H.U., ameliyata alındı. Emniyete götürülen Oktay U.'nun sorgusunun sürdüğü bildirildi.

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