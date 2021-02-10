16 yaşındaki kızını sokakta boğazından bıçakladı

Uzaya çıkan hedefler: Türkiye'nin milli uzay programı

Türkiye'nin Milli Uzay Programı'nın tanıtımında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan,'2023 sonunda yakın dünya yörüngesinde ateşleyeceğimiz kendi milli ve özgün hibrit roketimizle Ay'a ulaşarak sert iniş gerçekleştireceğiz.' dedi. Son günlerin en çok konuşulan olayı olan Göbeklitepe'deki metal blokun da sırrı Erdoğan'ın konuşması ile ortaya çıktı. Erdoğan, 'Şimdi Türkiye'nin uzaydaki 10 yıllık vizyon, strateji, hedef ve projelerinin yer aldığı Milli Uzay Programımızı, bugünlerde meşhur olan sloganıyla tüm dünyaya ilan ediyor ve diyorum ki: 'Gökyüzüne bak, 'ay'ı gör.'

