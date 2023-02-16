16 yıl sonra İsrailli havayolu şirketinden Türkiye'ye ilk tarifeli uçuş

Türk sosyal medyasında; hiçbir Arap ülkesinde yaşamamış, Arap tanıdığı olmayan ve bu ülkelere dair haberleri de takip etmeyen bazı Türklerin “Hani Arap kardeşleriniz nerede?” diyerek, ideolojisini paylaşmadıkları diğer Türklere sataşmalarını okudum. Eğer bu soruyu gerçekten cevabını öğrenmek için soruyorlarsa, bu yazıyı okumaya devam etsinler. Ama bu soruyu tamamen ideolojik saiklerle ve siyasî kaygılarla soruyorlarsa ve gerçek umurlarında değilse, hakikati göğe de yazsak okumayacaklar, yapacak bir şey yok…