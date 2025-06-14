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17 yaşındaki çocuk babasını öldürdü

17 yaşındaki çocuk babasını öldürdü

17:3814/06/2025, Cumartesi
DHA
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Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Ankara'nın Çubuk ilçesinde oğlu Y.D.'nin bıçakla boğazını kestiği Nihat Delil hayatını kaybetti.

Olay, saat 01.00 sıralarında Yıldırım Beyazıt Mahallesi Atlas Sokak'ta Nihat Delil'in evinde meydana geldi. Evde alkol alan Nihat Delil ve oğlu Y.D. arasında, Nihat Delil'in oğlunun kız arkadaşına mesaj attığı iddiasıyla tartışma çıktı.


Tartışmanın kavgaya dönüşmesi ile Y.D., evde bulunan bıçakla babasının boğazını kesti. Komşuların ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Nihat Delil'in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenirken, oğlu polis ekiplerince gözaltına alındı. Nihat Delil'in cansız bedeni, Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.




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