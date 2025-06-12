Silahlı kavgada babasının bacağı koptu: Bize bunları yapanlar dışarıda gezmesin

Dedesinin mahallesine tarla ekimi için giden Mazlum Karabulut ile babası Veysel Karabulut, akrabaları ile arasında yaşanan tartışma sonucu çıkan silahlı kavgada ağır yaralandı. İhbarla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, önce Hani İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, buradan da Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Olayda gözaltına alınan S.K. ve O.K., ‘Kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklandı.





Olaya ilişkin haklarını dava açılan sanıklar, 1,5 yıl sonra, 11 Mart 2024'te görülen 2'nci duruşmada, suç vasfı ‘Kasten yaralama' olarak değişince, sanıklar tahliye oldu.





DOSYA İSTİNAF MAHKEMESİNE TAŞINDI





14 Şubat'ta görülen karar duruşmasında ise tutuksuz sanıklardan S.K. hakkında, Veysel Karabulut'a karşı ‘Neticesi sebebiyle ağırlaşmış kasten yaralama' suçundan 4 yıl 8 ay 7 gün, Mazlum Karabulut'a karşı eyleminden dolayı da 2 yıl 6 ay hapis cezası verildi. O.K. hakkında ise Veysel Karabulut'a karşı eyleminden 3 yıl 9 ay, Mazlum Karabulut'a karşı eyleminden de 2 yıl 6 ay hapis cezası verildi. S.K. ve O.K.'nin tutuklu kaldıkları süreyi göz önünde bulunduran mahkeme, kovuşturma aşaması itibarıyla kaçma, gizlenme veya delilleri karartma şüphesi olmadığı gerekçesiyle sanıkların mevcut hallerinin devamına karar verdi.





Veysel ve Mazlum Karabulut'un avukatı Mehmet Zeki Binbir, karara ilişkin itirazda bulunarak, dosyayı Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi'ne taşıdı.





‘ELLERİNİ KOLLARINI SALLAYARAK DIŞARIDA GEZİYORLAR'





Silahlı saldırıda ağır yaralanan ve 2 ay tedavi gören Mazlum Karabulut, olay gününü anlatarak, “1 Kasım 2022'den önce babaannem Hüsniye Karabulut'u arayıp tarlaya gelip buğday ekeceğimi söyledim. Onun onayıyla biz buğday alıp köye gittik. Amcam S.K. ile dedem, içerde karşılıklı oturuyorlardı. Biz de içeriye girdik. Biz içeriye girdikten sonra babaannem Hüsniye Karabulut dışarıya çıkıp, ellerini kafasına vurarak ‘bunlar silahlarını getirmişler ve sizi öldürecekler' dedi. Bunu söylemesi üzerine pusuya düştüğümüzü anlayıp babamın kolundan tutup dışarıya çıkarmaya çalıştım. Biz daha dışarıda ayakkabılarımızı giyerken O.K. ve amcam S.K. bizi çapraz ateşe tuttu. Kasten öldürmeye teşebbüs mağduruyum. Yaklaşık 2 ay hastanede kaldım. Çok ağır tedaviler gördüm, 8-9 defa ameliyat oldum. Halen devam eden ameliyatlarım var. Vücudumdan almış olduğum darbeler nedeniyle hayati tehlikem devam ediyor. Karşı taraf, ismini şahit olarak verdiğim kişileri tehdit ettiler. Amaçları beni yalancı çıkarmak. Bize bunu yapanlar ellerini kollarını sallayarak dışarıda geziyor. Bunların dışarıda gezmelerini istemiyorum. Biz, bunların ağırlaştırılmış müebbet almalarını beklerken mahkeme bunlara ödül gibi ceza verdi. Biz adalet istiyoruz. Vücudumda aldığım darbeler dışında amcam S.K. yanıma oturup tüfeği kafama dayayıp bana, ‘gözlerini aç, bana bak. Seni nasıl öldüreceğim' dedi. 3 defa tetiğe bastı ama tüfek patlamadı. Baba-oğul ve S.K.'nin eşi Ş.K. yerde bana eziyet ettiler. Başımıza gelen olay nedeniyle artık sağlık sorunlarımız yerinde değildir. Biz şu anda yaşayan ölüyüz” dedi.





‘SOL AYAĞIMI KESİLDİ, SAĞ AYAĞIMDAN DA AMELİYAT OLDUM'





Veysel Karabulut, verilen kararda mağdur olduklarını belirterek, “2 ayağıma da sıktılar. Bende silah veya başka bir şey yoktu. Kan kaybediyordum. Hani'deki hastaneye gönderdiler. Oradan da ambulansla Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk ettiler. Kendimi hastanede buldum. Şu an sol ayağımı kesmişler. Protez takıldı. Sağ ayağımdan da ameliyat oldum ve tekrar ameliyat olacağım. Mağdurum” diye konuştu.





‘BİLİRKİŞİ RAPORU GELMEDEN KARAR VERİLDİ'





Mahkemenin bilirkişi raporu gelmeden karar verdiğini ifade eden Avukat Mehmet Zeki Binbir, şöyle konuştu:



