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Sadece 24 yaşında 75 yıl kesinleşmiş hapis cezası var

Sadece 24 yaşında 75 yıl kesinleşmiş hapis cezası var

08:3514/06/2025, Cumartesi
G: 14/06/2025, Cumartesi
IHA
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Yakalanan kadın işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Yakalanan kadın işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, 75 yıl 5 ay 27 gün kesinleşmiş cezası bulunan kadın yakalandı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalarda hakkında hırsızlık suçundan 75 yıl 5 ay 27 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.T. (24) isimli kadın yakalandı. Yakalanan kadın işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.



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