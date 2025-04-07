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17 yaşındaki genci gasp edemeyince dövdüler: 4 şüpheli yakalandı

17 yaşındaki genci gasp edemeyince dövdüler: 4 şüpheli yakalandı

16:007/04/2025, Pazartesi
IHA
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U.K. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Diğer 3 şüphelinin ise Çocuk Şube Müdürlüğüne teslim edildiği, işlemlerinin devam ettiği bildirildi.
U.K. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Diğer 3 şüphelinin ise Çocuk Şube Müdürlüğüne teslim edildiği, işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

Adana'da 17 yaşındaki genç, cep telefonunu ve parasını almaya çalışan 4 kişi tarafından tekme, tokat ve muşta ile dövüldü. O anlar kameraya yansırken olayla ilgili açıklama yapan valilik, 16 ve 17 yaş aralığındaki 3 kişinin yakalanıp Çocuk Şube Müdürlüğü'ne teslim edildiğini, 19 yaşındaki şüphelinin ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandığını açıkladı.

Adana Seyhan'da iddiaya göre şüpheliler U.K. (19), B.K. (16), M.K. (16) ve S.S. (17), Suriye uyruklu Z.İ.A.'nın (17) cep telefonunu ve parasını gasbetmek istedi. Z.İ.A. parayı vermek istemeyince 4 arkadaş genci darp etmeye başladı. Tekme, tokat ve muştayla darbedilen gencin o anlarını ise bir kişi cep telefonuyla görüntüledi. Şüpheliler kaçarken, görüntülerin sosyal medyaya düşmesiyle Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Araştırma Büro Amirliği ekipleri çalışma yaptı. Yapılan çalışmada 4 şüpheli de kısa sürede yakalandı.Yakalanan şüphelilerden U.K.'nin kasten yaralama ve hırsızlıktan, M.K.'nin ise kasten yaralamadan suç kaydı olduğu ortaya çıktı.


Emniyetteki işlemleri yapılan şüphelilerden U.K. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Diğer 3 şüphelinin ise Çocuk Şube Müdürlüğüne teslim edildiği, işlemlerinin devam ettiği bildirildi.


VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI


Konuyla ilgili Adana Valiliği de açıklama yaptı. Valilik açıklamasında, "Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğümüze bağlı Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerimizce yapılan araştırmada, söz konusu olaya karıştığı belirlenen 2009 doğumlu B.K., 2009 doğumlu M.K. ve 2008 doğumlu S.S. Çocuk Şube Müdürlüğüne teslim edilmiş olup polis merkezinden adliyeye sevk edilen 2006 doğumlu U.K. ise adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderilmiştir" denildi.




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