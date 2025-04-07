17 yaşındaki genci gasp edemeyince dövdüler: 4 şüpheli yakalandı

Adana Seyhan'da iddiaya göre şüpheliler U.K. (19), B.K. (16), M.K. (16) ve S.S. (17), Suriye uyruklu Z.İ.A.'nın (17) cep telefonunu ve parasını gasbetmek istedi. Z.İ.A. parayı vermek istemeyince 4 arkadaş genci darp etmeye başladı. Tekme, tokat ve muştayla darbedilen gencin o anlarını ise bir kişi cep telefonuyla görüntüledi. Şüpheliler kaçarken, görüntülerin sosyal medyaya düşmesiyle Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Araştırma Büro Amirliği ekipleri çalışma yaptı. Yapılan çalışmada 4 şüpheli de kısa sürede yakalandı.Yakalanan şüphelilerden U.K.'nin kasten yaralama ve hırsızlıktan, M.K.'nin ise kasten yaralamadan suç kaydı olduğu ortaya çıktı.