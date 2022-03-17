Gündem 1915 Çanakkale Köprüsüne yerli rüzgar bariyerleri
ÇANAKKALE

1915 Çanakkale Köprüsü’ne yerli rüzgar bariyerleri

1915 Çanakkale Köprüsü’nün 8 bin 750 metrelik rüzgar bariyerleri, Ankara merkezli Yente Yapı tarafından özel fırınlar ile ısıl işlem uygulanarak tamamen yerli olarak üretildi.

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Haber Merkezi İHA
1915 Çanakkale Köprüsü’ne yerli rüzgar bariyerleri
Gündem

1915 Çanakkale Köprüsü için dünyada yalnızca iki firmanın üretebildiği rüzgar bariyerleri, Ankara merkezli Yente Yapı tarafından üretildi. Çanakkale’nin rüzgarlı boğazında araçların konforlu geçmesi için 20 milimetre kalınlığında, 4 metre yüksekliğindeki 8 bin 750 metrelik rüzgar bariyerleri, Yente Yapı’nın kendi tesislerinde özel fırınlar ile ısıl işlem uygulanarak tamamen yerli olarak üretildi.

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1915 Çanakkale Köprüsü yarın açılıyor: Büyümeye giden yollar
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1915 Çanakkale Köprüsü yarın açılıyor: Büyümeye giden yollar

'1915 Çanakkale Köprüsü'nde gece
FOTOĞRAF 8
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Türkiye'nin mega projeleri arasında yer alan ve temeli 18 Mart 2017'de atılan \"1915 Çanakkale Köprüsü\"nün yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından hizmete sunulması planlanıyor.<br>
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\"Çanakkale Boğazı'nın gerdanlığı\" olarak nitelendirilen proje için şantiyelerde Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü görevlilerinin yanı sıra 559`u mühendis, 4 bin 62 personel ile 550 iş makinesi çalıştı.<br>
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Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Savaştepe Otoyolu Projesi kapsamında yer alan Malkara-Çanakkale Otoyolu Kesimi Yap-İşlet-Devret Projesi, 89 kilometre otoyol, 12 kilometre bağlantı yolu olmak üzere toplam 101 kilometreyi buluyor.<br>
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Proje, Malkara yerleşiminin güneyi ile Şarköy'ün batısından geçtikten sonra güneybatıya yönelerek Sütlüce-Şekerkaya mevkilerindeki 1915 Çanakkale Köprüsü ile Lapseki'nin Şekerkaya mevkisine ulaşıyor.<br>
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1915 Çanakkale Köprüsü'nün de bulunduğu otoyol hizmete alındığında İstanbul'u Çanakkale'ye, sonrasında da Kuzey Ege'ye bağlayacak Türkiye'nin en prestijli projelerinden biri hayata geçirilmiş olacak.<br>
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Özellikleri itibarıyla \"simgelerin köprüsü\" olarak anılan, mühendisliğindeki detaylarla öne çıkan \"dünyanın en uzun orta açıklıklı köprüsü\" 1915 Çanakkale Köprüsü`nün iki ayak aralığı, Türkiye Cumhuriyeti`nin kuruluşunun 100'üncü yılına atıfla 2023 metre olarak tasarlanmıştı.<br>
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Köprünün kule bağlantıları ve unsurları, Türk bayrağına atfen kırmızı ve beyaz yapıldı. Her iki yakada kulelerin üst kısmı, Seyit Onbaşı'nın Çanakkale Savaşı'nda namluya sürdüğü top mermisini temsil edecek şekilde inşa edildi.<br>
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'1915 Çanakkale Köprüsü'nde gece
"Çanakkale Boğazı'nın gerdanlığı" olarak nitelendirilen 1915 Çanakkale Köprüsü'nde gece ışıklandırmayla beraber güzel görüntüler oluşuyor.


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