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İstanbul'da toplu ulaşıma yüzde 35 zam: İşte yeni tarife ve ücretler

İstanbul'da toplu ulaşıma yüzde 35 zam: İşte yeni tarife ve ücretler

Lokman Özdemir
Lokman Özdemir
10:5415/01/2025, Çarşamba
G: 15/01/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
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İBB'nin toplu ulaşıma yüzde 46'lık zam teklifi UKOME toplantısında reddedilmişti
İBB'nin toplu ulaşıma yüzde 46'lık zam teklifi UKOME toplantısında reddedilmişti

İBB'nin Ulaştırma Koordinasyon Merkezi toplantısından çıkan karara göre İstanbul'da toplu taşıma, taksi ve deniz taşıma ücretlerine yüzde 35 zam yapıldı.

Bugün yapılan Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin toplu ulaşım ücretlerine ilişkin zam teklifi netleşti. İBB, 2025 yılı için yüzde 35’lik bir artış talep etti.


İBB temsilcisi, konuya ilişkin gerçekleştirdiği açıklamada,
"Maliyet artışları nedeniyle Yüzde 46 en az ücret artışı gerektiğini söylüyoruz ama geldiğimiz noktada yüzde 35 artış teklifini uygun gördük."
ifadelerini kaydederken gelirin gideri karşılama oranının yüzde 30 oranının altına indiğini ifade etti. Temsilci, konuşmasında, “Yapılan zam kesinlikle yeterli değildir ve yüzde 35 zam bir fedakarlığı işaret etmektedir" ifadesini kullandı.

Zam belli oldu


İBB'nin teklif ettiği zam oranı UKOME'de oylandı.
İBB'nin Ulaştırma Koordinasyon Merkezi toplantısında alınan karara göre, İstanbul'da toplu taşıma, taksi ve deniz ulaşımı ücretlerine yüzde 35 oranında zam yapıldı.

İşte yeni tarife


Tam bilet: 27 TL

Öğrenci: 13,17 TL

Öğretmen ve 60 yaş: 19,33 TL

Öğrenci abonman: 381,37 TL

Tam abonman: 2,118 TL

Metrobüs tam bilet: 40,068 TL

Marmaray tam bilet: 59,76 TL

Metrobüs öğretmen ve 60 yaş: 21,97 TL

Metrobüs öğrenci: 13,17 TL

Taksi ve minibüs ücretleri de arttı


UKOME'de kabul edilen teklifte ayrıca taksi ve minibüs ücretleri için de değişikliğe gidildi.


Taksimetre açılış ücreti yüzde 40'lık zamla 30 TL'den 42 TL'ye yükseltilirken, mesafe tarifesine de yüzde 40 zam yapıldı. Taksilerdeki kısa mesafe ücreti ise yüzde 35'lik artışla 100 liradan 135 liraya çıkarıldı.


Minibüslerdeki indi-bindi ücreti, yapılan zamla birlikte 18 TL'den 25 TL'ye yükseldi.


Yüzde 46'lık zam önerisi reddedilmişti


İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), 2025 yılı için toplu taşıma ücretlerine yüzde 46 oranında zam yapılmasını önermiş ve bu teklife, UKOME (Ulaşım Koordinasyon Merkezi) toplantısında Ulaştırma Bakanı Temsilcisi Serdar Yücel karşı çıkmıştı. Taksiciler ise yüzde 60 zam talep etti.


#İBB
#zam
#toplu ulaşım

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