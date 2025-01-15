İBB'nin Ulaştırma Koordinasyon Merkezi toplantısından çıkan karara göre İstanbul'da toplu taşıma, taksi ve deniz taşıma ücretlerine yüzde 35 zam yapıldı.
Bugün yapılan Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin toplu ulaşım ücretlerine ilişkin zam teklifi netleşti. İBB, 2025 yılı için yüzde 35’lik bir artış talep etti.
Zam belli oldu
İşte yeni tarife
Taksi ve minibüs ücretleri de arttı
UKOME'de kabul edilen teklifte ayrıca taksi ve minibüs ücretleri için de değişikliğe gidildi.
Taksimetre açılış ücreti yüzde 40'lık zamla 30 TL'den 42 TL'ye yükseltilirken, mesafe tarifesine de yüzde 40 zam yapıldı. Taksilerdeki kısa mesafe ücreti ise yüzde 35'lik artışla 100 liradan 135 liraya çıkarıldı.
Minibüslerdeki indi-bindi ücreti, yapılan zamla birlikte 18 TL'den 25 TL'ye yükseldi.
Yüzde 46'lık zam önerisi reddedilmişti
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), 2025 yılı için toplu taşıma ücretlerine yüzde 46 oranında zam yapılmasını önermiş ve bu teklife, UKOME (Ulaşım Koordinasyon Merkezi) toplantısında Ulaştırma Bakanı Temsilcisi Serdar Yücel karşı çıkmıştı. Taksiciler ise yüzde 60 zam talep etti.