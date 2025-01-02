2025 Meclis’in reform yılı olacak

Başkent siyasetini yine yoğun bir yıl bekliyor. 2025 yılında, siyasetin ana gündem maddeleri ‘Terörsüz Türkiye’ hedefi ve ‘sivil anayasa’ çalışmaları olacakken Meclis ise 2 yıldır seçimler yüzünden ötelediği reformlara odaklanacak. Muhalefet ve iktidar arasında bir süredir askıya alınan normalleşme sürecinin de DEM Parti heyetinin İmralı ziyareti sonrasında yeniden gündeme alınması öngörüldü.

DEM RANDEVU İSTEYECEK

Yeni yılın ilk iş gününde gözler DEM Parti MYK'sında olacak. DEM Parti, İmralı heyetinin getirdiği mesaj doğrultusunda siyasi partilerin liderlerinden randevu talep etmeye başlayacak. İmralı'ndan sürece ilişkin yol haritasının ve Kandil'e dönük silah bırakma çağrısınınsa mart ayında gelmesi öngörüldü.

YENİ ANAYASA TURU

Yeni anaysa görüşmelerinin üçüncü turuna ise TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un ocak ayı içinde başlaması bekleniyor. Kurtulmuş'un, DEM heyetinin temaslarından sonra ‘sivil anayasa’ gündemiyle bir kez daha siyasi parti liderlerinin kapısını çalacağı bildirildi. AK Parti grup yönetimiyse haziran ayı ile birlikte muhalefetle 'sivil anayasa' için bir araya gelemeye başlayacak.

2025 GÜNDEMİ YOĞUN

AK Parti TBMM Grubu ise yeni yılda 2023 ve 2024'te seçimler nedeniyle ötelenen bir dizi reformu gündemine alacak. AK Parti'nin 2025'teki öncelikli reform başlıkları içinde iklim kanunu, ceza infaz paketi, vergi reformu, KİT yönetişim reformu ve rekabet kanunu geniş yer tutacak. Türkiye Adalet Akademisi'nin yapısında değişiklik, Siber Güvenlik Başkanlığı'nın yasal altyapısının oluşturulması, vakıfların mülkiyet, kiralama gibi işlemlerinde düzenleme yapılması, yeşil ürün ve karbon sıfır üretimin teşvik edilmesi gibi başlıklar yeni yılda Meclis'in gündeminde olacak.

AK Parti'de kongre var

AK Parti il ve ilçe kongrelerinin ardından büyük kongresini şubat ayında gerçekleştirecek. AK Parti yönetiminde ve kabinede köklü değişiklikler gerçekleşmesi de öngörülüyor. AK Parti'nin, 37 ilde kongrelerini tamamladıktan sonra şubatın son haftasında Büyük Kongresi'ni toplamasına kesin gözüyle bakılıyor.

CHP’de kurultay tartışması

Kurultaylar partisi CHP'de 2025 yılı olağanüstü kurultay taleplerinin akıbetinin belli olacağı bir sene olacak. Genel Merkez'in olağan kurultay takvimini ocak sonuna kadar açıklaması halinde olağanüstü kurultay talebi rafa kalkacak. Bu andan sonra ana muhalefette olağan kurultay takvimi işlemeye başlayacak.











