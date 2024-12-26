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Gündüz kuşağına sıkı denetim

Gündüz kuşağına sıkı denetim

Merve Safa Akıntürk
04:0026/12/2024, Perşembe
G: 25/12/2024, Çarşamba
Yeni Şafak
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Ebubekir Şahin.
Ebubekir Şahin.

TBMM Kadına Karşı Şiddet ve Ayrımcılığın Önlenmesine Yönelik Meclis Araştırma Komisyonu'nda konuşan RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin gündüz kuşağı programlarına ilişkin değerlendirmeler yaptı.

Söz konusu programların kadına yönelik şiddeti artırdığı yönünde şikayetler aldıklarını, bunun üzerine RTÜK olarak bazı ilkesel kararlar aldıklarını belirten Şahin, "Kadına yönelik şiddeti özendiren programlarla ilgili 1 Ocak itibarıyla denetim faaliyetlerimizi daha sıkı bir şekilde yapacağız" diye konuştu. Şahin, gündüz kuşaklarıyla ilgili en basit şeyin ceza vermek olduğunu, ancak asıl zor olanın ceza vermeden bu programları evirmek olduğunu söyledi.

UYMAYAN KUSURA BAKMASIN

Şahin, "Reyting şehvetine o kadar kapılıyorlar ki her şeyi unutuyorlar. Biz bu programları kaldırmadan bunları dönüştürme mücadelesi veriyoruz. Olur olur, olmadı biz ilke kararlarımızı yayımladık. Bunları da uygulamazlarsa o zaman kusura bakmasınlar, bunların hiçbirisi ne benim yakınım ne dostum" şeklinde konuştu.




#TBMM
#RTÜK
#kadına şiddet

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