Gündüz kuşağına sıkı denetim

Söz konusu programların kadına yönelik şiddeti artırdığı yönünde şikayetler aldıklarını, bunun üzerine RTÜK olarak bazı ilkesel kararlar aldıklarını belirten Şahin, "Kadına yönelik şiddeti özendiren programlarla ilgili 1 Ocak itibarıyla denetim faaliyetlerimizi daha sıkı bir şekilde yapacağız" diye konuştu. Şahin, gündüz kuşaklarıyla ilgili en basit şeyin ceza vermek olduğunu, ancak asıl zor olanın ceza vermeden bu programları evirmek olduğunu söyledi.

Şahin, "Reyting şehvetine o kadar kapılıyorlar ki her şeyi unutuyorlar. Biz bu programları kaldırmadan bunları dönüştürme mücadelesi veriyoruz. Olur olur, olmadı biz ilke kararlarımızı yayımladık. Bunları da uygulamazlarsa o zaman kusura bakmasınlar, bunların hiçbirisi ne benim yakınım ne dostum" şeklinde konuştu.