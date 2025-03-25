20'si telefon şifresini vermedi

51 şüphelinin tutuklandığı yolsuzluk soruşturmasında 20 şüpheli telefonunun şifresini vermedi. İmamoğlu ayrıca polise şahsi telefonu yerine İmamoğlu İnşaat’a kayıtlı yeni bir telefon teslim etti. Şifresini vermeyenler arasında İmamoğlu’nun danışmanı Murat Ongun, tekstilci Hüseyin Köksal, inşaatçı Adem Soytekin, İBB iştiraklerinden sorumlu Ertan Yıldız ve Murak İlbak var.
Eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu dahil olmak üzere 51 kişinin tutuklandığı yolsuzluk soruşturmasında 20 şüphelinin cep telefonu şifresini polise bildirmediği ortaya çıktı. Aralarında İmamoğlu’nun danışmanı Murat Ongun, örgütünü kasası olarak bilinen tekstilci Hüseyin Köksal, inşaatçı Adem Soytekin, İBB iştiraklerinden sorumlu Ertan Yıldız, reklamcı Murat İlbak gibi isimler şifresini vermeyerek önemli delillerin toplanmasına engel oldu. Adli emanette tutulan telefonlar savcılığın talebi üzerine, uzmanlar tarafından önümüzdeki günlerde açılacak. Bu sayede operasyonda yeni delillere ulaşılması bekleniyor.
12 İSİM TUTUKLU
Telefon şifresini vermeyen Murat Ongun, Serdal Taşkın, Serkan Öztürk, Fatoş Ayık, Ertan Yıldız, Adem Soytekin, Hüseyin Köksal, Murat İlbak tutuklananlar arasında yer alıyor. Şifresini vermeyen bir diğer isimler Mehmet Muhittin Palazoğlu, Mete Sarısaltun, Fatoş Pınar Türker Hasan Özsoy da tutuklananrak cezaevine gönderilmişti. Öte yandan İmamoğlu’nun da kendi şahsi telefon yerine, şirket üzerine kayıtlı yeni bir telefonu verdiği ortaya çıktı.