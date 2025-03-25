20'si telefon şifresini vermedi

Eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu dahil olmak üzere 51 kişinin tutuklandığı yolsuzluk soruşturmasında 20 şüphelinin cep telefonu şifresini polise bildirmediği ortaya çıktı. Aralarında İmamoğlu’nun danışmanı Murat Ongun, örgütünü kasası olarak bilinen tekstilci Hüseyin Köksal, inşaatçı Adem Soytekin, İBB iştiraklerinden sorumlu Ertan Yıldız, reklamcı Murat İlbak gibi isimler şifresini vermeyerek önemli delillerin toplanmasına engel oldu. Adli emanette tutulan telefonlar savcılığın talebi üzerine, uzmanlar tarafından önümüzdeki günlerde açılacak. Bu sayede operasyonda yeni delillere ulaşılması bekleniyor.