Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Gündem 21 Aralık öncesi satanizm iddiası Muğlada kediler teker teker kayboluyor
MUĞLA

21 Aralık öncesi satanizm iddiası: Muğla'da kediler teker teker kayboluyor

Son günlerde Muğla'nın Marmaris ilçesindeki sokak kedileri esrarengiz bir şekilde ortadan kayboluyor. Konuyla ilgili açıklama yapan Ege Hayvan Hakları Federasyonu Yönetim Kurulu Başkanı Funda Bayrı Ersoy, 21 Aralık'ın satanistlerin ayin günü olduğuna dikkat çekti ve kedilerin kaybolmasının satanizmle bağlantılı olabileceğini öne sürdü.

Haber Merkezi DHA
Arşiv
Arşiv

Ege Hayvan Hakları Federasyonu Yönetim Kurulu Başkanı Funda Bayrı Ersoy, 21 Aralık'ın satanistlerin ayin günü olduğunu belirterek, vatandaşlardan sokak kedilerinin sayılarında bir azalma fark ettikleri takdirde konuyu emniyete bildirmelerini istedi. Ersoy, "Satanistlerin başta kedi olmak üzere çeşitli hayvanların kurban edilip kanlarını içtiklerini biliyoruz. Çünkü kedilerin güçlü varlıklar olduğunu, başka alemlerle ilişkili olduklarını düşünüyorlar. Bu sıralarda kedileri sahiplenmek isteyen çok kişi oluyor. Bizim sahiplendirmek için ilan açtığımız kedilere, söz konusu satanistler ayin için sürekli telefon açıyor. Biz bu durumu bir şekilde anlıyoruz. Herkesi uyardım. Bu kişilerin kedileri toplamalarını önlüyoruz. Çünkü özellikle temiz kan olması için aşıları tamamlanmış, temiz hayvanları, yani bizim ilanlarımızı tercih ediyorlar" dedi.

"Toptan aldığı kedileri bu ayinler için yönlendirebilir"

Bir evcil hayvan satan işletmenin toplu kedi alım- satımı için açtığı ilanı sosyal medya üzerinden gördüğünü ve çok dikkat çekici bulduğunu belirten Ersoy, "Bir petshopun böyle ilan açması hiç etik değil. Petshoplar sadece ticari olarak baktığı için, toptan aldığı kedileri bu ayinler için yönlendirebilir. Zaten petshoplarda hayvanlara ticari meta olarak bakıldığı için sevgisiz ortamlarda bulunuyorlar. Bu toplu halde alım- satımların satanistler ayiniyle ilgili olabileceği, bizim aklımıza geldi. Bunu araştırmak da emniyete düşer" diye konuştu.

Eyüpsultan'da vahşet: 4'ü yavru 7 kedi paramparça bulundu
GÜNDEM
Eyüpsultan'da vahşet: 4'ü yavru 7 kedi paramparça bulundu


  • Ersoy, "Birçok kişinin, 10-15 kedinin birden yok olduğunu söylemesi dikkat çekici bir nokta. Vatandaşlardan bunları fark ettikleri anda polise haber vermelerini istiyorum. Örneğin ben, balkonda otururken bir adamın kuş sesi gibi ses çıkarttığını ve kedileri kendine çekerek topladığını gördüm. Hemen polise haber verdim. Vatandaşlardan bu konuda uyanık olmasını istiyorum" dedi.

'Büyü mü yapıyorlar bu ne vahşettir': Gölcük'te 4 bacağı kesilmiş ölü kedi bulundu
GÜNDEM
'Büyü mü yapıyorlar bu ne vahşettir': Gölcük'te 4 bacağı kesilmiş ölü kedi bulundu

Vatandaşlar kedilerin azaldığını söylüyor

Marmaris ilçe merkezinde hediyelik eşya dükkanı işleten Nazlı Bilmen, "Ben daha önce dükkanımın önünde yaklaşık 10 kedi beslerken, şimdi 3-4 kedi görüyorum. Kediler bir anda ortadan kaybolmaya başladılar. Neden olduğunu anlayamadık ama bir gelen kediyi bir daha görmüyoruz. Burası zaten kedi sever bir bölge. Çoğumuz onlara yemek veriyoruz ama artık verdiğimiz yemekler bile sokakta kalıyor. Kedilerin neden kaybolduğuyla ilgili hiçbir fikrim yok. Ben Armutalan'daki evimde de besliyorum ve orada da kedi sayılarında müthiş bir düşüş var" dedi.

Patileri kesilen kedinin ölümünde 'büyü' iddiası: Güvercinin kanadından kan aldırıp büyü yazan medyumla tanıştık
FOTOĞRAF 14
Title
Binanın bodrum katında sokak kedilerini besleyen site sakinlerinden Aile Hekimi Esra Cebe, 5 Aralık'ta 'Melek' adını verdikleri kediyi 2 ayağı kesik buldu.
Title
Sitenin yakınında bulunan veteriner kliniğine götürülen kediye, veteriner Nurhan Kahraman ve veteriner sağlık teknikeri Tuba Göklü tarafından müdahale edildi.
Title
Ameliyat edilen kedi, gözlem altında tutulurken Cebe, karakola giderek şikayette bulundu. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olayı gerçekleştiren kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlattı. Gözlem altında tutulan kedi, önceki gün telef oldu.
Title
Kediye ilk müdahaleyi yapan Veteriner Nurhan Kahraman, Samsun'da da 'Pamuk' isimli köpeğin bacağının kesildiğini anımsatarak, “Büyü için mi yoksa başka bir şey mi için mi bilemiyorum. Arkadaşlarımızdan sadece bir duyum olarak aldık. Normalde hepsi de canice yapılan şeyler. Kulak veya kuyruk kesme ya da köpek ile kediye zarar verme bunların hepsi canice. İki bacağı kesilip, yaşadığı alanda bacaklarının bulunmaması böyle şeyleri bize düşündürüyor. Trafik kazası veya bisikletle ya da kapıya sıkışma olsa mutlaka bir motor yağı, benzin falan o tür kokular olurdu ama 'Melek' bize geldiğinde bacaklarının derisinin kağıt gibi kesildiğini gördük. O yüzden kasıtlı bir şekilde yapıldığını düşünüyorum. Biz sadece o deriyi bir araya getirdik. Canice kesilmiş. Çok kan kaybetmişti. Akciğerinde su toplanmıştı. Ödem dediğimiz tablo gelişti. Maalesef kurtaramadık. Elimizden geleni yaptık ama kaybettik ve çok üzüldük diye konuştu.
Title
Veteriner sağlık teknikeri Tuba Göklü ise meslek hayatı boyunca böyle bir şeye denk geldiğini dile getirdi. Göklü, İzmir'de çalışırken bir güvercinin kanadından kan aldırıp onunla büyü yazan medyumla tanıştık. Hepimiz şoka girdik. O kanla büyü yazdığını iddia etti. Bu büyüyle 'adamı ipten alırım' gibi söylemde bulunmuştu. Yani bunların başka bir adı yok, bu vahşettir. Keşke olmasaydı. 'Melek' konusu da bize aynı şeyi yaşattı. Çok üzüldük, maalesef yaşatamadık. Keşke daha farklı şekilde karşılaşsaydık 'Melek'le keşke araba çarpsaydı artık bunu diyorum. Keşke kapıya veya motora sıkışsaydı da müdahale edebilseydik. Kazara olduğunu bilseydik. Bunun bir insan tarafından canice kesilmesinin hiçbir vicdani boyutu yok. Büyüyle alakalı olarak bu ikinci oldu. Batıl inançlar biliyorsunuz, insanların ve maalesef toplumların ne kadar geride kaldığını gösteriyor. Bu bizi çok üzüyor. Keşke bu inanışlar olmasa dedi.
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Patileri kesilen kedinin ölümünde 'büyü' iddiası: Güvercinin kanadından kan aldırıp büyü yazan medyumla tanıştık
Diyarbakır'da, 'büyü' için patilerinin kesildiği iddia edilen 'Melek' isimli kedi, tedavi edildiği klinikte öldü. Veteriner Nurhan Kahraman, Samsun'da da 'Pamuk' isimli köpeğin bacağının kesildiğini anımsatıp, büyü iddialarıyla ilgili, "Sadece bir duyum olarak aldık arkadaşlarımızdan. Kulak veya kuyruk kesme ya da köpek ile kediye zarar verme, bunların hepsi canice. Kedinin kesik iki bacağının yaşadığı alanda bulunmaması böyle şeyleri bize düşündürüyor" dedi.


Abone Ol Google News
Acı haberi Bakan Koca duyurdu

Acı haberi Bakan Koca duyurdu

Gaziantep'teki faciada ölü sayısı 9'a yükseldi.
Bu başarı filyasyon ekiplerinin...

Bu başarı filyasyon ekiplerinin...

Ev ev dolaştılar, vaka sayıları yüzde 30 düştü.
Cumhurbaşkanı Erdoğandan sürpriz ziyaret: Fırına uğradı, esnafla sohbet etti

Kendisini F-16 savaş uçağı gibi gösterebilecek.

Patlama sonucu 8 kişi hayatını kaybetti.

​Şehir tabelalarında şaşırtan düzenleme.
Tarihi rekor kırıldı

Tarihi rekor kırıldı

​11 ay içerisinde 456 milyar liralık satış yapıldı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.