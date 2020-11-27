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Gündem Eyüpsultanda vahşet 4ü yavru 7 kedi paramparça bulundu
İSTANBUL

Eyüpsultan'da vahşet: 4'ü yavru 7 kedi paramparça bulundu

Eyüpsultan'da vahşet: 4'ü yavru 7 kedi paramparça bulundu

Eyüpsultan'da metruk binanın bulunduğu bir arsada kedileri besleyen Sinan Bişkin, 4'ü yavru 7 kediyi parçalanmış halde buldu. Polis ve belediye ekiplerine durumu bildiren Bişkin, ''Kafaları kopmuş, paramparça olmuş halde buldum. Hayvan haklarının bir an önce gelmesini istiyorum. O anların videosunu çektim. Gerekli yerlere de gönderdim. Annesi yavrularını arıyor" dedi.

Haber Merkezi DHA
Eyüpsultan'da hayvanseverler tarafından beslenen kedileri kimin katlettiği henüz bulunamadı.
Eyüpsultan'da hayvanseverler tarafından beslenen kedileri kimin katlettiği henüz bulunamadı.

Eyüpsultan'da yaşayan Sinan Bişkin (21), kedileri beslemek için metruk binanın bulunduğu arsaya gitti. Bişkin, arsada 4'ü yavru 7 kedinin parçalanmış halde olduğunu gördü. Durumu hemen polis ve belediye ekiplerine bildiren Bişkin, o anların görüntüsünü telefonuyla kaydetti. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede inceleme yaptı. Olaydan sonra metruk binanın ekipler tarafından yıkıldığı öğrenildi. Arsa üzerinde 4 yavru kedinin annesi olduğu öğrenilen bir kedinin de yavrularını aradığı görüldü. Muhalle sakinlerinin bu olaydan dolayı üzgün oldukları ve biran önce bu katliamı yapanların bulunmasını istedi.
Kafaları kopmuş, paramparça halde bulundular

Arsada kedileri besleyen Sinan Bişkin, "Kedileri besliyordum. Beslemeye gittiğimde kedileri ölü halde buldum. Burada çok sayıda kedi vardı. Bir kısmını öldürmüşler. Kafaları kopmuş, paramparça olmuş halde buldum. Hayvan hakları biran önce gelmesini istiyorum. O anların videosunu çektim. Gerekli yerlere de gönderdim. Annesi yavrularını arıyor" dedi.

  • Mahalle esnafı Fatih Yılmaz, "Bende burada esnafım. kedileri besliyorduk. Mahallenin kedileriydi. Kimseye bir zararları yoktu. Bizde polislerin geldiğinde öğrendik. Kedileri kesip atmışlar. Bizde çok üzgünüz. Bunu nasıl yapıyorlar? Akıl alacak gibi değil. Mahalleli olarak suyunu verip yemini alıyordu" diye konuştu.

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Esnaf olaya tepkili

Kedilere arka camından besleyen lokanta sahibi Hakan Ali Kılıç, "Hayvanlar camın önüne geliyorlardı. Bizde yemek işleriyle uğraştığımız için bir şeyler veriyorduk onlara. Verdiğimiz saatlere alışmışlardı. Aynı saatte sürekli geliyorlardı. Hayvanların katledilmesini görmedim. Komşularımızdan duyduk. Ekipler geldi. Hayvanları alınca haberimiz oldu. Çok üzüldüm. Bizde onlara alışmıştık. sokak hayvanlarının yaşamaları kış mevsiminde zor. Yasa ve kanunların hayvanları koruyacağı inancındayım. Yapılan katliamı nefretle kınıyorum. Suçluların bulup cezalandırılmasını ve aynı şeylerin tekrar olmamasını temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.

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