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213 çocuğun kimliği belli değil

Enkaz altından çıkarılan, refakatçisi olmayan 1838 çocuk kayıt altına alınırken, 1286 çocuk ailesine teslim edildi. 467 çocuğun tedavisi sürerken, kimliği henüz bilinmeyen 213 çocuk bulunuyor.

04:00 . 22/02/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Enkaz altından çıkarılan ve kimliği henüz bilinmeyen 213 çocuk bulunuyor.

Enkaz altından çıkarılan ve kimliği henüz bilinmeyen 213 çocuk bulunuyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nca, enkaz altından çıkarılan refakatçisi olmayan 1838 çocuğun kayıt altına alındığı, başvurucuların kimlik kontrolü ve doğrulması sonrasında 1286 çocuğun ailesine teslim edildiği bildirildi. Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, depremzede çocuklara ilişkin şu bilgilere yer verildi: “Enkaz altından çıkarılan, refakatçisi olmayan 1838 çocuğumuz kayıt altına alınmıştır. Başvurucuların kimlik kontrolü ve doğrulaması sonrasında 1286 çocuk ailesine teslim edilmiş, 85 çocuğumuz tedavisinin ardından Bakanlığımız tarafından kuruluş bakımına alınmıştır. 467 çocuğumuzun ise hastanelerde devam eden tedavi süreci takip edilmektedir. Kimliği tespit edilen 1625 çocuğumuz, kimliği henüz bilinmeyen 213 çocuğumuz bulunmaktadır.”


#Çocuk
#Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı
#Deprem
12 dakika önce
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213 çocuğun kimliği belli değil
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