Gündem 22 dönüm üzerindeki dev Türk bayrağı 40 günde boyandı
MERSİN

22 dönüm üzerindeki dev Türk bayrağı 40 günde boyandı

Mut ilçesinde kaymakamlık ve belediyenin katkılarıyla ilk olarak 2012 yılında Kelceköy Mahallesi'ndeki 22 dönümlük dağlık arazi üzerine boya ile Türk bayrağı işlendi. Bayrak renginin solmasıyla 6 Ekim'de yeniden boyanma işlemlerine başlandı. Boyama işleminde 8 bin litre kırmızı, 2 bin 500 litre beyaz boya ile 4 bin 680 litre tiner kullanıldı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi DHA
22 dönüm üzerindeki dev Türk bayrağı 40 günde boyandı
Türk bayrağı

Mersin'in Mut ilçesinde 22 dönümlük arazi üzerindeki 180 metre uzunluğunda ve 120 metre genişliğindeki Türk bayrağı, 40 günde boyanarak, yenilendi.

Hatice ninenin ördüğü yün çoraplar Mehmetçiğe ulaştı
GÜNDEM
Hatice ninenin ördüğü yün çoraplar Mehmetçiğe ulaştı

Mut ilçesinde kaymakamlık ve belediyenin katkılarıyla 2012 yılında Kelceköy Mahallesi'ndeki 22 dönümlük dağlık arazi üzerine boya ile Türk bayrağı işlendi. Geçen sürede canlılığını kaybeden bayrak Mut Belediyesi'nin girişimleriyle 6 Ekim'de yeniden boyanmaya başlandı.

180 metre uzunluğunda ve 120 metre genişliğindeki Türk bayrağı 10 kişi tarafından büyük titizlikle 40 günde boyandı. Boyama işleminde 8 bin litre kırmızı, 2 bin 500 litre beyaz boya ile 4 bin 680 litre tiner kullanıldı.

Mut Belediye Başkanı Volkan Şeker, 22 dönümlük en büyük Türk bayrağını Kelceköy Mahallesi'nde sergilediklerini, boyama çalışmasına ilçe esnafının da destek verdiğini söyledi.



Şuşa'da Azerbaycan askerine saldırı: Ermenistan militanının attığı el bombası sonucu 3 asker yaralandı
OYNAT 00:28
Şuşa'da Azerbaycan askerine saldırı: Ermenistan militanının attığı el bombası sonucu 3 asker yaralandı
Azerbaycan'ın düşman işgalinden kurtardığı Şuşa şehrinde bu sabah, Ermenistan güçlerinden bir militanın attığı el bombası neticesinde 3 Azerbaycan askeri yaralandı.

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde militanın araçla Azerbaycan askerlerinin bulunduğu alana yaklaşıp, araçtan inerek el bombasını attığı anlar yer alıyor.

Gripten korunmanın en etkili yolu aşılama
HAYAT
Gripten korunmanın en etkili yolu aşılama
Dakikalarca kurtarılmayı beklediler

Dakikalarca kurtarılmayı beklediler

Kanala düşen çiftin yardımına ekipler yetişti.
Ocak ayında meclise getirecek

'Ocak ayında meclise getirecek'

Bakan Bilgin'den 3600 Ek Gösterge açıklaması.
Kılıçdaroğlunun helalleşme yolculuğu partilileri rahatsız etti: Kurumların ahireti olmaz

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Köprünün açılışını belki 18 Mart'a bile kalmadan yapacağız.

​14 Kasım koronavirüs tablosu açıklandı.

Depremin büyüklüğü 6,5 olarak ölçüldü.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.