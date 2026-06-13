23 yıl hapis cezasıyla aranan firari hükümlü Kayseri'de yakalandı

Kayseri'de, "silahla yağma" suçundan hakkında kesinleşmiş 23 yıl 8 ay 20 gün hapis cezası bulunan firari hükümlü M.Ç., polis ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalandı. Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince saklandığı adreste gözaltına alınan hükümlü, işlemleri için emniyete götürüldü.
Kayseri'de 'Silahla yağma’ suçundan hakkında kesinleşmiş 23 yıl 8 ay 20 gün hapis cezası bulunan firari hükümlü M.Ç. (39), polisin operasyonu ile yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, 'Silahla yağma' suçundan hakkında kesinleşmiş 23 yıl 8 ay 20 gün hapis cezası bulunan M.Ç.'nin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda firari hükümlü, saklandığı adrese düzenlenen operasyonla yakalandı. Firari hükümlü M.Ç., emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.