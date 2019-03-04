Gündem 24 saat havadan kontrol Kimlik göstermeyen mahalleye giremiyor
ADANA

Adana'da polisten Conolar'a uyuşturucu ablukası

24 saat havadan kontrol: Kimlik göstermeyen mahalleye giremiyor

Adana’da uyuşturucu satışının merkezi haline gelen, polisin sık sık şafak vakti operasyon yaptığı "Cono aşireti" mensuplarının yaşadığı Ulubatlı Hasan Mahallesi artık 24 saat polisler tarafından karadan ve havadan drone ile kontrol edilirken, mahalleye gelen herkes kimlik kontrolünden geçirilip, aranmadan içeri alınmıyor.

Haber Merkezi IHA
'Cono'lara uyuşturucu ablukası
IHA
'Cono'lara uyuşturucu ablukası
'Cono'lara uyuşturucu ablukası
IHA
'Cono'lara uyuşturucu ablukası
'Cono'lara uyuşturucu ablukası
IHA
'Cono'lara uyuşturucu ablukası
'Cono'lara uyuşturucu ablukası
IHA
'Cono'lara uyuşturucu ablukası

Adana'nın Merkez Yüreğir ilçesinin Ulubatlı Hasan Mahallesi’nin iki sokağında yaşayan ve "Cono aşireti" olarak bilinen şahıslara yönelik uyuşturucu sattıkları ileri sürülerek yıllardır polis şafak vakti sürekli operasyon gerçekleştiriyor. Ancak buna rağmen bazı aşiret mensubu şahısların uyuşturucu satışı yaptığı öne sürüldü. Ayrıca uyuşturucu bağımlılarının mahalleye gelerek burada eroini alıp aynı yerde kullanarak mahalleden ayrıldıkları tespit edildi. Bu durumdan şikayetçi olan mahalleli, polise ihbarlarda bulunmaya başladı.

İHA
Polis 24 saat havadan mahalleyi gözetim altında tutuyor.

Polis mahalleyi ablukaya aldı

Göreve geldikten sonra Adana’da öncelikli hedefinin uyuşturucu olduğunu belirten Adana Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, bu durumun ortadan kaldırılması için harekete geçti. Aktaş, Cono aşiretine mensup şahısların uyuşturucu satışının önüne geçmek, gençlerin zehirlenmesini önlemek amacıyla mahalleyi abluka altına aldırdı.

Kimlik göstermeyen mahalleye alınmıyor

Talimat üzerine polis, Ulubatlı Hasan Mahallesini dört koldan çevirdi. Polis merkezi, çevik kuvvet ve narkotik ekipleri mahallede artık kuş uçurtmuyor. Polisler Cono aşiretinin bulunduğu evlere giden bütün yollara ve sokak başlarına arama noktaları kurdu. Mahalleye gelen herkesin polis kimlik kartını alıp Genel Bilgi Taraması (GBT) sorgusu yapıyor. Ayrıca mahalleye gelen herkes üst araması yapıldıktan sonra Cono aşireti mensuplarının yaşadığı sokağa girebiliyor. Özellikle aşirete mensup şahısların giriş çıkışları sürekli takip edilip, hem dışarı çıkarken hem de içeri girerken aranıyorlar. Polis şahısların evden çıktığında arama yaparak uyuşturucu çıkışını, geri gelirken de arama yaparken uyuşturucu girişini önlemeyi amaçlıyor.

REKLAM

İHA
Polis mahalle girişinde kimlik kontrolü yapıyor.

Polis hem karadan hem havadan takip ediyor

Bu arada polis mahalleyi gece-gündüz 7 gün 24 saat ablukaya alırken, bütün ihtimalleri de değerlendiriyor. Karadan polisler arama ve takip yaparken havadan da drone ile Cono aşireti üyeleri takip ediliyor. Drone ile polis kontrolü dışında sokağa girenler tek tek tespit edilip ekiplere haber veriliyor. Ayrıca drone ile evlerde bir hareketlilik olup olmadığı, satış yapılıp yapılmadığı da anbean takip ediliyor.

İHA
Polis mahalleye giren herkesi tek tek arıyor.

Polis çocuklara şeker dağıtıp oyunlar oynadı

Polis mahalleyi ablukaya alırken, sadece kimlik kontrolü ve arama da yapmıyor. Bunun dışında aşirete mensup çocuklarla da yakından ilgileniyor. Bu çocukların da anne ve babaları gibi suça karışmaması için onlarla sohbet edip uyuşturucunun ne kadar kötü bir şey olduğu anlatılıyor. Polis uyuşturucu uyarısının yanı sıra çocuklara şeker dağıtıp onlarla oyun da oynadı. Polislerin kendileriyle yakından ilgilendiğini gören çocuklar çok mutlu oldu.

Mahalleli: Polis hiç gitmesin burada kalsın

Ulubatlı Hasan Mahallesi’nde oturan vatandaşlar da polisin kimlik kontrolü yapması, giriş çıkışlarda arama yapmasından çok memnun olduklarını belirterek, "Burada uyuşturucu satıyorlar, gençler zehirleniyor. Ama polis geldiğinden bu yana kimse uyuşturucu satamıyor. Polisin gelmesi çok iyi oldu. Polisin başımızın üzerinde yeri var. Polisler buradan hiç gitmesin" dedi.

Polisin Ulubatlı Hasan Mahallesi’ndeki uyuşturucuyla mücadelesinin bir süre daha böyle devam edeceği öğrenildi.

Her yer polis kaynıyor: Havadan gözetleniyor kimlik göstermeyen giremiyor
FOTOĞRAF 33
Title
Adana'nın Merkez Yüreğir ilçesinin Ulubatlı Hasan Mahallesi’nin iki sokağında yaşayan ve Cono aşireti olarak bilinen şahıslara yönelik uyuşturucu sattıkları ileri sürülerek yıllardır polis şafak vakti sürekli operasyon gerçekleştiriyor. Ancak buna rağmen bazı aşiret mensubu şahısların uyuşturucu satışı yaptığı öne sürüldü. Ayrıca uyuşturucu bağımlılarının mahalleye gelerek burada eroini alıp aynı yerde kullanarak mahalleden ayrıldıkları tespit edildi. Bu durumdan şikayetçi olan mahalleli, polise ihbarlarda bulunmaya başladı.
Title
Göreve geldikten sonra Adana’da öncelikli hedefinin uyuşturucu olduğunu belirten Adana Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, bu durumun ortadan kaldırılması için harekete geçti. Aktaş, Cono aşiretine mensup şahısların uyuşturucu satışının önüne geçmek, gençlerin zehirlenmesini önlemek amacıyla mahalleyi abluka altına aldırdı.
Title
Talimat üzerine polis, Ulubatlı Hasan Mahallesini dört koldan çevirdi. Polis merkezi, çevik kuvvet ve narkotik ekipleri mahallede artık kuş uçurtmuyor. Polisler Cono aşiretinin bulunduğu evlere giden bütün yollara ve sokak başlarına arama noktaları kurdu.
Title
Mahalleye gelen herkesin polis kimlik kartını alıp Genel Bilgi Taraması (GBT) sorgusu yapıyor. Ayrıca mahalleye gelen herkes üst araması yapıldıktan sonra Cono aşireti mensuplarının yaşadığı sokağa girebiliyor. Özellikle aşirete mensup şahısların giriş çıkışları sürekli takip edilip, hem dışarı çıkarken hem de içeri girerken aranıyorlar. Polis şahısların evden çıktığında arama yaparak uyuşturucu çıkışını, geri gelirken de arama yaparken uyuşturucu girişini önlemeyi amaçlıyor.
Title
Bu arada polis mahalleyi gece-gündüz 7 gün 24 saat ablukaya alırken, bütün ihtimalleri de değerlendiriyor. Karadan polisler arama ve takip yaparken havadan da drone ile Cono aşireti üyeleri takip ediliyor.
Title
Drone ile polis kontrolü dışında sokağa girenler tek tek tespit edilip ekiplere haber veriliyor. Ayrıca drone ile evlerde bir hareketlilik olup olmadığı, satış yapılıp yapılmadığı da anbean takip ediliyor.
Title
Polis mahalleyi ablukaya alırken, sadece kimlik kontrolü ve arama da yapmıyor. Bunun dışında aşirete mensup çocuklarla da yakından ilgileniyor.
Title
Bu çocukların da anne ve babaları gibi suça karışmaması için onlarla sohbet edip uyuşturucunun ne kadar kötü bir şey olduğu anlatılıyor. Polis uyuşturucu uyarısının yanı sıra çocuklara şeker dağıtıp onlarla oyun da oynadı. Polislerin kendileriyle yakından ilgilendiğini gören çocuklar çok mutlu oldu.
Title
Ulubatlı Hasan Mahallesi’nde oturan vatandaşlar da polisin kimlik kontrolü yapması, giriş çıkışlarda arama yapmasından çok memnun olduklarını belirterek, Burada uyuşturucu satıyorlar, gençler zehirleniyor. Ama polis geldiğinden bu yana kimse uyuşturucu satamıyor. Polisin gelmesi çok iyi oldu. Polisin başımızın üzerinde yeri var. Polisler buradan hiç gitmesin dedi.
Title
Polisin Ulubatlı Hasan Mahallesi’ndeki uyuşturucuyla mücadelesinin bir süre daha böyle devam edeceği öğrenildi.
Title
'Cono'lara uyuşturucu ablukası
Title
'Cono'lara uyuşturucu ablukası
Title
'Cono'lara uyuşturucu ablukası
Title
'Cono'lara uyuşturucu ablukası
Title
'Cono'lara uyuşturucu ablukası
Title
'Cono'lara uyuşturucu ablukası
Title
'Cono'lara uyuşturucu ablukası
Title
'Cono'lara uyuşturucu ablukası
Title
'Cono'lara uyuşturucu ablukası
Title
'Cono'lara uyuşturucu ablukası
Title
'Cono'lara uyuşturucu ablukası
Title
'Cono'lara uyuşturucu ablukası
Title
'Cono'lara uyuşturucu ablukası
Title
'Cono'lara uyuşturucu ablukası
Title
'Cono'lara uyuşturucu ablukası
Title
'Cono'lara uyuşturucu ablukası
Title
'Cono'lara uyuşturucu ablukası
Title
'Cono'lara uyuşturucu ablukası
Title
'Cono'lara uyuşturucu ablukası
Title
'Cono'lara uyuşturucu ablukası
Title
'Cono'lara uyuşturucu ablukası
Title
'Cono'lara uyuşturucu ablukası
Title
'Cono'lara uyuşturucu ablukası
Her yer polis kaynıyor: Havadan gözetleniyor kimlik göstermeyen giremiyor
Adana'da uyuşturucu satışının merkezi haline gelen, polisin sık sık şafak vakti operasyon yaptığı "Cono aşireti" mensuplarının yaşadığı Ulubatlı Hasan Mahallesi artık 24 saat polisler tarafından karadan ve havadan drone ile kontrol edilirken, mahalleye gelen herkes kimlik kontrolünden geçirilip, aranmadan içeri alınmıyor.


Enflasyon daha da düşecek

Enflasyon daha da düşecek

​Bakan Albayrak: Tedbirler etkisini gösteriyor.
Futbol terörüne soruşturma

Futbol terörüne soruşturma

​Sahaya kesici aletle Amedsporlu futbolcu için harekete geçildi.
KOLTUK İÇİN ÜLKEYİ SATTILAR

KOLTUK İÇİN ÜLKEYİ SATTILAR

Albayrak: 28 Şubat'ın mazlumu biz değil başörtülü kızlardır.
Suudiler işkence ediyor

Suudiler işkence ediyor

​ABD medyasından dikkati çeken iddia.
AK Partiye destek için istifa ettiler

AK Partiye destek için istifa ettiler

​Seçim öncesi İyi Parti'de istifalar devam ediyor.
Dünya düz diyorlardı kendilerini yalanladılar

Dünya düz diyorlardı kendilerini yalanladılar
93 terörist daha etkisiz

93 terörist daha etkisiz

Şubat ayında düzenlenen operasyonların bilançosu açıklandı.
Enflasyon rakamları açıklandı

Enflasyon rakamları açıklandı

​Şubat ayı TÜFE yüzde 19.67, ÜFE 29.59 oldu.

Sarıyerde AK Partiye büyük katılım

Sarıyerde AK Partiye büyük katılım

​Seçimlere sayılı günler kala istifa eden CHP'li üyeler topluca AK Parti rozeti taktı.

FETÖnün F-16 casusluğu

FETÖnün F-16 casusluğu

ASELSAN'daki kripto yapılanması deşifre edildi.
PKK kardeşlik içinDEAŞlıları bıraktı

PKK kardeşlik içinDEAŞlıları bıraktı

İşbirliği yapan terör örgütleri teröristleri saldı.
Şiddetli yağış geliyor

Şiddetli yağış geliyor

​Meteoroloji'den Türkiye'nin güneyi için uyarı.
Hortum 22 can aldı

Hortum 22 can aldı

​ABD'yi vuran hortum felaketi her şeyi yıktı geçti.
Son düzlükte yeni taktik

Son düzlükte yeni taktik

AK Parti'nin kampanyasında üçüncü aşama başladı.
Adalaraücretsiz ulaşım

Adalaraücretsiz ulaşım

Binali Yıldırım, müjdeyi Büyükada'da verdi.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.