26 katlı binada can pazarı

Ankara’da 26 katlı binanın 4. katında yangın çıktı. Kısa sürede diğer katlara sıçrayarak büyüyen yangın büyük panik oluşturdu. Faciada, 3,5 aylık bir bebeğin de bulunduğu 3 kişi hayatını kaybetti. Olay, Çankaya ilçesi Alacaatlı Mahallesi'ndeki Yaşamkent Valero Sitesi'ndeki 26 katlı binanın 4'üncü katında meydana geldi. Saat 22.00 sıralarında çıkan yangın kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis, sağlık, UMKE ve AFAD ekibi sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler, bina sakinlerini tahliye etti. Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 4 saat süren çalışması sonucunda kontrol altına alındı.

39 KİŞİ ETKİLENDİ

Korkunç olayda, Hüsniye Çelik Şahin (33) ve 3,5 aylık oğlu Aras ile sitenin güvenlik görevlisi Muharrem Çetinkaya (63) hayatını kaybetti. Dumandan etkilenen 7'si itfaiye personeli olmak üzere toplam 39 kişi hastanelere kaldırıldı. Hastaneye sevk edilenlerden 1'inin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

ALARM SESİ DUYMADIK

Binanın 11. katında oturan Serenay Yurdakul, yangın sırasında dışarıda olduğunu belirterek, “İnsanlar yardım çığlıkları atıyordu, o anlar çok korkunçtu. Ateşten değil ama dumandan etkilenen çok kişi vardı” dedi. Yangın sırasında 21. katta bulunduklarını ve yaklaşık 2,5 saat boyunca balkonda beklediklerini belirten başka bir bina sakini, “Alarm sistemi vardı ama ben duymadım” diye konuştu.

ELEKTRİK TESİSATINDAN KAYNAKLANDIĞI DEĞERLEN-DİRİLİYOR

Yangına ilişkin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Yangının ardından 2 cumhuriyet savcısı olay yeri inceleme, 1 cumhuriyet savcısı da adli tıp işlemleri için görevlendirildi. İlk etapta yangının çıkış nedeninin elektrik tesisatından kaynaklandığı değerlendiriliyor. Yangınla ilgili soruşturmada binanın müteahhidi K.D. Uşak’ta gözaltına alındı. K.D.’nin Uşak’tan Ankara’ya getirileceği öğrenildi.







