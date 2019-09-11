30 bin servis denetlendi

Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığına bağlı birimler, ülke genelinde eş zamanlı “Çocuk ve Gençlerin Korunmasına Yönelik Okul Çevreleri ile Servis Araçları Denetim Uygulaması” yaptı.

46 bin 796 personelin katılımıyla yapılan uygulamada, 30 bin 895 okul servis aracı denetlendi. Bunların 547’sine “Okul Servis Araçları Yönetmeliğine uymamak”, 335’ine “emniyet kemeri takmamak”, 150’sine “fazla yolcu taşımak” ihlalleri başta olmak üzere 2 bin 303 sürücüye cezai işlem uygulandı. Eksikliği tespit edilen 346 okul servis aracı trafikten men edildi.

Okul ve yurt çevrelerindeki umuma açık yerler de kontrol edildi. Bu kontrollerde 481 iş yeri hakkında ve paket açılarak adet şeklinde sigara satışı yapan 11 iş yeri hakkında idari işlem yapıldı. Denetimlerde 338 bin 943 kişi sorgulandı, 946 aranan kişi yakalandı.