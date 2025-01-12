364 dernek DDK'dan sorulacak

DDK, ülke genelinde faaliyet gösteren 364 kamu yararına dernek, vakıf ve birliği ile bunlara bağlı iştirakler ve ortaklıklar üzerinde her türlü idari soruşturma, inceleme, araştırma ve denetleme yapabilecek. DDK denetçileri, görevlendirildikleri alanlarda denetim yapma yetkisine sahip olacak ve gerektiğinde bankalar dahil ilgili kurumlarla yazışmalar yapabilecek, bilgi ve belge talep edebilecek. Ayrıca, denetlenen konularla ilgili raporlar hazırlayarak kurul toplantılarında açıklamalarda bulunma hakkına sahip olacaklar. Kamu yararına çalışan dernekler, Cumhurbaşkanı Kararı ile belirlenir. Bir derneğin kamu yararına dernek olabilmesi için en az bir yıldır faaliyette bulunması ve amacı doğrultusunda topluma yararlı sonuçlar elde etmesi gerekir. Bu derneklerin mallarına karşı suç işleyenler, devlet malına zarar vermiş gibi cezalandırılır. Sivil Toplum Genel Müdürlüğü verilerine göre, Türkiye genelinde 364 kamu yararına dernek, vakıf, birlik ve kooperatif bulunmaktadır.