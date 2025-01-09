MSB Kaynakları, Suriye'de terör örgütü PKK/YPG'nin Tişrin Barajı çevresinde sivilleri kalkan olarak kullanmasına ilişkin, "TSK, Suriye'nin Tişrin Barajı bölgesinde PKK/YPG/SDG terör örgütü tarafından gerçekleştirilen, masum sivilleri canlı kalkan olarak kullanma girişimini şiddetle kınamakta ve bu tür eylemlerin uluslararası hukuka, insan haklarına ve insanlığa aykırı olduğunun altını çizmektedir" dedi. Ayrıca, terör örgütü silah bırakmazsa sınır ötesinde operasyon yapılacağının da sinyali verildi.
Milli Savunma Bakanlığı'nda basın bilgilendirme toplantısı düzenlendi.
Türk Silahlı Kuvvetlerinin, terörü kaynağında yok etme stratejisi çerçevesinde sürekli ve kapsamlı olarak operasyonlar gerçekleştirdiği belirtildi.
Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyi dahil, son bir haftada 94 teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı.
Bilgilendirmeye göre; 2024 yılından bu yana etkisiz hale getirilen terörist sayısı 3 bin 164'e yükseldi.
Dört terörist hudut karakollarına teslim oldu
Yılbaşından beri hudutlarda yaşa dışı geçiş yapmaya çalışan 7'si terör örgütü mensubu 108 şahıs yakalandı.
939 kişinin yasa dışı geçişi engellendi.
Suriye'deki gelişmeler
Milli Savunma Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Aktürk, düzenlediği haftalık bilgilendirme toplantısında Suriye'deki gelişmelere de değindi.
Aktürk, Suriye'deki barış ve huzura yönelik atılan adımlara destek verildiğini belirterek şöyle devam etti:
Bedelli askerlik ücreti
Bedelli askerlik tutarı 243 bin 13 lira 44 kuruş oldu.