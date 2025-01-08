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38 ilde FETÖ'ye 'Kıskaç': 63 şüpheli yakalandı 36'sı tutuklandı

38 ilde FETÖ'ye 'Kıskaç': 63 şüpheli yakalandı 36'sı tutuklandı

08:268/01/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
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38 ilde FETÖ'ye yönelik “Kıskaç-33” operasyonlarında 63 şüpheli yakalandı.
38 ilde FETÖ'ye yönelik “Kıskaç-33” operasyonlarında 63 şüpheli yakalandı.

FETÖ'ye yönelik 38 ilde jandarma tarafından 2 haftadır yürütülen “Kıskaç-33” operasyonları düzenlendi. Düzenlenen operasyonlar sonucu 63 şüpheli yakalanırken 36'sı tutuklandı ve 2 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi.

Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; İl Jandarma Komutanlıklarınca; Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Aksaray, Ankara, Aydın, Balıkesir, Batman, Bayburt, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Edirne, Hatay, Isparta, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kırşehir, Kilis, Konya, Kütahya, Manisa, Mardin, Mersin, Nevşehir, Sakarya, Samsun, Sinop, Sivas, Şanlıurfa, Tekirdağ, Uşak, Yalova, Yozgat, Kahramanmaraş ve Zonguldak’ta FETÖ’ye yönelik operasyonlar düzenlendi.

Düzenlenen operasyonlar sonucu 63 şüpheli yakalanırken 36'sı tutuklandı ve 2 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi. Diğer şüphelilerin ise işlemleri devam ediyor.

Operasyonlarda yakalanan şüpheliler ise terör örgütüne üye olmak, finans sağlamak ve sosyal medya hesapları üzerinden FETÖ propagandası yapmak suçlarından aranıyordu.

Ayrıca operasyonlarda; çok sayıda doküman ve dijital materyal ele geçirildi.



#FETÖ
#Ankara
#Operasyon

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