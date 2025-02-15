39 ilde FETÖ'ye 'Kıskaç': 103 şüpheli yakalandı

Operasyonlarda yakalanan şüpheliler; FETÖ terör örgütünün “Askeri Mahrem Yapılanması” ve “Öğrenci Yapılanması” içerisinde faaliyet yürütmek, ankesörlü telefonlarla örgüt içerisinde sorumlu şahıslar ile irtibatta bulunmak, münferit sınav soruşturmaları kapsamında mülakatlarda avantajlı olarak kodlanmak ve örgüt evlerinde kamu sınavlarına hazırlanmak, örgütün "Gaybubet Evi" olarak adlandırdıkları hücre evlerinde barınmak, örgütün kripto haberleşme programı "ByLock" kullanıcısı olmak suçlarından aranıyordu.