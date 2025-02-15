Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
39 ilde FETÖ'ye 'Kıskaç': 103 şüpheli yakalandı

39 ilde FETÖ'ye 'Kıskaç': 103 şüpheli yakalandı

09:1215/02/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber
Polis ekipleri, 39 ilde FETÖ'ye operasyon düzenledi.
Polis ekipleri, 39 ilde FETÖ'ye operasyon düzenledi.

39 ilde FETÖ'ye yönelik son 1 haftadır devam eden “KISKAÇ-39” operasyonlarında, 103 şüpheli yakalandı.

Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Emniyet Genel Müdürlüğü TEM Daire Başkanlığı, KOM Başkanlığı ve İstihbarat Başkanlığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlükleri TEM ve KOM Şube Müdürlüklerince; Adana, Adıyaman, Amasya, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Bolu, Bursa, Çanakkale, Denizli, Edirne, Eskişehir, Elazığ, Erzincan, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Karabük, Kayseri, Kırıkkale, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Mersin, Muğla, Ordu, Osmaniye, Samsun, Sivas, Sinop, Şanlıurfa, Tekirdağ, Tokat ve Yozgat'ta operasyonlar düzenlendi.

39 ilde FETÖ'ye yönelik son 1 haftadır devam eden “KISKAÇ-39” operasyonlarında, 103 şüpheli yakalandı.
  • Operasyonlarda yakalanan şüpheliler; FETÖ terör örgütünün “Askeri Mahrem Yapılanması” ve “Öğrenci Yapılanması” içerisinde faaliyet yürütmek, ankesörlü telefonlarla örgüt içerisinde sorumlu şahıslar ile irtibatta bulunmak, münferit sınav soruşturmaları kapsamında mülakatlarda avantajlı olarak kodlanmak ve örgüt evlerinde kamu sınavlarına hazırlanmak, örgütün "Gaybubet Evi" olarak adlandırdıkları hücre evlerinde barınmak, örgütün kripto haberleşme programı "ByLock" kullanıcısı olmak suçlarından aranıyordu.

Ayrıca operasyonlarda FETÖ soruşturmaları kapsamında ifade ve teşhislerde adları geçen, haklarında kesinleşmiş hapis cezası ve aranma kaydı olanlar da yakalandı.

#FETÖ
#ByLock
#Gaybubet Evi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Emekliye Pazartesi sabah 09.00'da yatacak! SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı ve EYT'liye gün doğdu: 18.000 TL'ye kadar...