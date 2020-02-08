Yurdun birçok bölgesinde etkili olan kar yağışı, Akdeniz'de sağanak yağış şeklinde görülüyor. Şiddetli yağışlar nedeniyle dereler taştı, yolları kapandı, çok sayıda ev ve iş yerini su bastı. bahçeler de su baskınlarına maruz kaldı. Çamlıyayla ilçesi Sarıkavak mahallesinde yaşananlar ise felaketin boyutunu gözler önüne serdi.

OYNAT 00:54 Beş tonluk konteyner ev sel sularına kapıldı Mersin'de, aşırı yağışlar nedeniyle 5 tonluk konteyner ev, sel sularına kapıldı.Çamlıyayla ilçesinde, iki gündür devam eden ve metrekareye 250 kilogram düşen yağış, sele neden oldu. Sarıkavak Mahallesi'nde Necmettin Eker'e ait 5 tonluk konteyner evi, sel suları bastı. Necmettin Eker, ailesini dışarı çıkarıp bazı eşyaları da yanına alarak sel alanından uzaklaştı. Kısa süre sonra evinin sel sularıyla sürüklendiğini gören Necmettin Eker ise, 'Allah'ım yardım et' diyerek dua etti.

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GÜNDEM Kayseri'de sağanak sele neden oldu

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"'Allah'ım yardım et' diye dua etti"

Necmettin Eker'e ait 5 tonluk konteyner evi, sel suları bastı. Eker, ailesini dışarı çıkarıp bazı eşyaları da yanına alarak bölgeden uzaklaştı. Bir süre sonra evinin sel sularıyla sürüklendiğini gören Eker, 'Allah'ım yardım et' diyerek dua etti.

İHA

İHA

Dereler taştı, yollar kapandı

Öte yandan Mut ilçesinde de yağış ve yüksek kesimlerindeki karların erimesi sonucu Mut Kozlar yaylası yolu heyelan nedeniyle kapandı. Sertavul Yaylası, Çivi ve Güme mahallelerinde derelerin taşması sonucu bahçeler sular altında kaldı.