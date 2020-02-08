5 tonluk konteyner ev sel sularına kapıldı

Yurdun birçok bölgesinde etkili olan kar yağışı, Akdeniz'de sağanak yağış şeklinde görülüyor. Şiddetli yağışlar nedeniyle dereler taştı, yolları kapandı, çok sayıda ev ve iş yerini su bastı. bahçeler de su baskınlarına maruz kaldı. Çamlıyayla ilçesi Sarıkavak mahallesinde yaşananlar ise felaketin boyutunu gözler önüne serdi.
"'Allah'ım yardım et' diye dua etti"
Necmettin Eker'e ait 5 tonluk konteyner evi, sel suları bastı. Eker, ailesini dışarı çıkarıp bazı eşyaları da yanına alarak bölgeden uzaklaştı. Bir süre sonra evinin sel sularıyla sürüklendiğini gören Eker, 'Allah'ım yardım et' diyerek dua etti.
Dereler taştı, yollar kapandı
Öte yandan Mut ilçesinde de yağış ve yüksek kesimlerindeki karların erimesi sonucu Mut Kozlar yaylası yolu heyelan nedeniyle kapandı. Sertavul Yaylası, Çivi ve Güme mahallelerinde derelerin taşması sonucu bahçeler sular altında kaldı.