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DİYARBAKIR

5,2 milyarlık esrar

Jandarma Genel Komutanlığı, terör örgütü PKK’nın silahlı unsurlarını etkisiz hale getirmenin yanı sıra, en büyük gelir kaynaklarından olan uyuşturucu ticaretini engellemek için de narko-terör operasyonlarına devam ediyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
5,2 milyarlık esrar ​
Operasyonlarda 22 milyon kök Hint keneviri, 700 bin kök skunk, 188 kg toz esrar ve 2 kg kubar esrar ele geçirildi.

ABDULLAH SARİCA

Jandarma Genel Komutanlığı, terör örgütü PKK’nın silahlı unsurlarını etkisiz hale getirmenin yanı sıra, en büyük gelir kaynaklarından olan uyuşturucu ticaretini engellemek için de narko-terör operasyonlarına devam ediyor. Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı’nın 10-11 Haziran’da Lice’ye bağlı Yalaza, Ortaç, Bağlan ve Kabakaya mahallelerinde 344 noktada gerçekleştirdiği narko-terör operasyonlarında 22 milyon kök Hint keneviri, 700 bin kök skunk, 188 kg toz esrar ve 2 kg kubar esrar ele geçirildi.

  • 225 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. 22 milyon kök Hint kenevirinin imhası sonucu 520 ton toz esrar elde edilmesinin önüne geçildi. Terör örgütünün 5,2 milyar lira gelir elde etmesi de engellendi.
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