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6 milyon liralık vurgun

6 milyon liralık vurgun

04:001/04/2025, Salı
G: 1/04/2025, Salı
Yeni Şafak
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7 zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
7 zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

İstanbul’da kendilerini banka görevlisi olarak tanıtarak, bir kişiyi 6 milyon lira dolandırdığı iddiasıyla gözaltına alınan 7 zanlı tutuklandı. Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, 15 Mart’ta, kendilerini banka görevlisi olarak tanıtan bazı şüphelilerin 63 yaşındaki B.A'nın hesabından 6 milyon lirayı çalması üzerine çalışma başlattı.


FAİLLER YAKALANDI

Ekipler, şüphelilerin mağduru “Hesabınız başkası tarafından ele geçirildi. Gerekli düzeltme yapılana kadar paranızı başka hesapta tutmalısınız” diyerek kandırdığını, B.A'nın bunun üzerine 6 milyon lirayı kendisine verilen hesap adresine havale ettiğini tespit etti. Banka hesabını takibe alan polis, kimliklerini tespit ettiği 7 şüpheliyi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen 7 zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.


#hesap
#vurgun
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