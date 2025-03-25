8 milyon lira da bize vereceksin!

Yolsuzluk soruşturmasında ifade veren tanık, İstanbul’daki reklam panoları için kendisinden istenen rüşveti anlattı. 2019 yerel seçimlerinden sonra Anadolu Yakası’ndaki direklerin reklam kiralama ihalesini kazandıklarını belirten tanık, “8 milyon lira bedelle AYEDAŞ’tan aldık. Eski Kültür A.Ş. Başkanı Serdal Taşkın 8 milyon lirada da kendilerine istedi. 4 milyon liraya anlaştık” dedi.
Yolsuzluk soruşturması başlatılan CHP’li İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ndeki usulsüzlükler, gayriresmi işlemler ve kamu zararları dosyalara yansıdı. Tanık ifadeleri ve raporlar, İBB’nin İstanbul’un dört bir yanındaki reklam panolarından dahi rant elde ettiğini gösterdi. İstanbul Başsavcılığı’nca ifadesi alınan bir tanık, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun bilgisi dahilinde Başkan Danışmanı ve Medya AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun’un kentteki reklam panolarını yandaş şirketlere dağıttığını ve bu süreçte İBB yetkililerinin rüşvet istediğini anlattı.
İŞ İHALE ALMAKLA BİTMİYOR
2019 yerel seçimlerinden sonra İstanbul Anadolu Yakası’ndaki direklerin reklam kiralama ihalesini aldığını anlatan tanık, İBB’nin açık hava reklam panolarıyla ilgili ihalelerin kime verileceği Murat Ongun tarafından belirlendiğini belirtti.
KAÇAĞA GÖZ YUMMUŞLAR
“Hatırladığım kadarıyla 8 milyon TL bedele AYEDAŞ’tan aldık” diyen tanık, “Eski Kültür A.Ş. Başkanı Serdal Taşkın bununla ilgili 8 milyon TL de kendilerine istedi. ‘8 milyon TL kendilerine vermememiz halinde görsel uygunluk iznini alamayacağımızı’ belirtti. Biz nihai olarak 4 milyon TL’ye görsel uygunluk iznini almak için anlaştık ve izin için Kültür A.Ş.’ye başvurduk” ifadelerini kullandı. İBB’ye bağlı Kültür AŞ ve Medya AŞ ile gayrimeşru işlemlerle anlaşan şirketlere hukuksuz ve gayrimeşru talimatlar ile keyfi uygulamalar yapıldığı da dosyada yer aldı. Rüşvet veren şirketlerin reklam panolarının Kentsel Tasarım Müdürlüğü ve Zabıta Dairesi Başkanlığı’nca denetlenmediği, izinsiz reklam yapan bu şirketlere cezai müeyyide uygulamayarak kaçak kullanıma göz yumdukları da vurgulandı.
260 MİLYON TL VURGUN
Dosyada, usulsüzce verilen ihalelerden sonra işi alan firmaların şartnameye aykırı şekilde reklam mecraları çoğaltarak daha fazla gelir sağladıkları anlatıldı. Başsavcılık, sadece bu olayda toplam kamu zararının 260 milyon TL’den fazla olduğunu tespit etti.