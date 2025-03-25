8 milyon lira da bize vereceksin!

Yolsuzluk soruşturması başlatılan CHP’li İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ndeki usulsüzlükler, gayriresmi işlemler ve kamu zararları dosyalara yansıdı. Tanık ifadeleri ve raporlar, İBB’nin İstanbul’un dört bir yanındaki reklam panolarından dahi rant elde ettiğini gösterdi. İstanbul Başsavcılığı’nca ifadesi alınan bir tanık, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun bilgisi dahilinde Başkan Danışmanı ve Medya AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun’un kentteki reklam panolarını yandaş şirketlere dağıttığını ve bu süreçte İBB yetkililerinin rüşvet istediğini anlattı.

“Hatırladığım kadarıyla 8 milyon TL bedele AYEDAŞ’tan aldık” diyen tanık, “Eski Kültür A.Ş. Başkanı Serdal Taşkın bununla ilgili 8 milyon TL de kendilerine istedi. ‘8 milyon TL kendilerine vermememiz halinde görsel uygunluk iznini alamayacağımızı’ belirtti. Biz nihai olarak 4 milyon TL’ye görsel uygunluk iznini almak için anlaştık ve izin için Kültür A.Ş.’ye başvurduk” ifadelerini kullandı. İBB’ye bağlı Kültür AŞ ve Medya AŞ ile gayrimeşru işlemlerle anlaşan şirketlere hukuksuz ve gayrimeşru talimatlar ile keyfi uygulamalar yapıldığı da dosyada yer aldı. Rüşvet veren şirketlerin reklam panolarının Kentsel Tasarım Müdürlüğü ve Zabıta Dairesi Başkanlığı’nca denetlenmediği, izinsiz reklam yapan bu şirketlere cezai müeyyide uygulamayarak kaçak kullanıma göz yumdukları da vurgulandı.