800 bin liraya satın alınacak araca her ay 1,3 milyon kira ödediler

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile CHP’li ilçe belediyelerinde ortaya çıkan yolsuzlukların ardı arkası kesilmiyor. Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanması ve görevden uzaklaştırmasıyla sonuçlanan yolsuzlukların bir benzeri İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki İGDAŞ’ta yaşandı. Büyük vurgun, İGDAŞ’ın araç kiralama ihalesinde yapıldı. İGDAŞ’ın, 800 bin liraya satın alabileceği Van Tipi kamyonetin bir aylık kirası için 1 milyon 280 bin lira ödediği ortaya çıktı.





KİRA BEDELLERİNİ 50 KAT ŞİŞİRMİŞLER

320 araç kiralama ihalesinde piyasa değerinden daha fazla paranın bir aylık kira bedeli olarak ödendiği anlaşıldı. İGDAŞ’ın dolandırıldığı ihale, 15 Kasım 2023 tarihinde gerçekleştirildi. İstanbullu 16 milyon vatandaşa hizmet için kullanılması gereken kaynakların yandaş şirketlere peşkeş çekildiği ihale, Flora Sosyal Destek Hizmetleri'ne verildi. İGDAŞ, 50 kat şişirilmiş kiralama bedeliyle toplamda 178 milyon 348 bin 270 TL ödedi. İhale sonuç ilanına göre; araç kiralama hizmeti 1 Aralık 2023 - 29 Şubat 2024 arası 3 aylık dönemi kapsadı. Üsulsüz ihalenin; doğal afet, salgın hastalık gibi acil durumlarda uygulanan Kamu İhale Kanunu'nun 21-B Maddesi baz alarak yapılması da dikkat çekti.





İGDAŞ’TAKİ İHALEDE VURGUN RAKAMLARI

5 kişilik binek otomobil, 7 kişilik binek otomobil, asansörlü kamyon, damperli kamyonet, Ç.K. kamyonet, T.K. kamyonet ve Van Tipi Kamyonet gibi sınıflardan oluşan 320 araç sürücülü olarak kiralandı. İhale dosyasındaki evraklara göre, İGDAŞ, hizmetin verildiği tarihte (1 Aralık 2023 - 29 Şubat 2024) kasko değeri 800 bin TL olan (Yani 800 bin satın TL’ye satın alabileceği) Van Tipi Kamyonetin bir aylık kirası için 1 milyon 280 bin lira ödemeyi kabul etti. Yine piyasa değeri KDV dahil 1 milyon 403 bin TL olan asansörlü kamyonetin bir aylık süre için 1 milyon 380 bin TL’ye kiralandığı görüldü. Listede bunun gibi birçok vurgun örneği var. İncelendiğinde 33 kamyon ve kamyonetin de piyasa değerinin çok üzerinde kiralandığı fark ediliyor. Flora Sosyal Destek Hizmetleri isimli şirket, tahsis ettiği araçların piyasa değerlerinden çok daha fazla bir parayı üç aylık kiralamayla kasasına indirdi.





3 AYLIK KİRAYLA 320 ARACI SATIN ALABİLİRDİ

İGDAS, Aralık 2023'te kiraladığı 320 araç için yandaş şirket Flora'ya KDV ile birlikte 211 milyon 564 bin TL ödedi. Halbuki İGDAŞ, bu parayla kiraladığı 320 aracı rahatlıkla satın alabilirdi. Çünkü listedeki araçların toplam kasko değeri Aralık 2023'te yaklaşık 220 milyon TL olarak hesaplandı. İGDAŞ, yandaş şirketi zengin etmek yerine satın alma yapsaydı, yıllarca kiralama yapmadan kullanabileceği büyük bir araç filosuna sahip alacaktı.





İhaleyi imzaladı Eyüpsultan’a başkan adayı oldu

Mithat Bülent Özmen

Yandaş firma Flora’ya piyasa değerinin çok üzerinde bir bedelle ihale verildiğinde İGDAŞ’ın Genel Müdürlük koltuğunda Mithat Bülent Özmen oturuyordu. İhale sözleşmesi 28 Kasım 2023 tarihinde imzalandı. Özmen, CHP’nin Eyüpsultan Belediye Başkan Adaylığı için İGDAŞ’taki görevinden 2 Aralık 2023 tarihinde istifa etti. Seçimi kazanan Özmen, 11 aydır Eyüpsultan Belediye Başkanlığı koltuğunda oturuyor.





Araçların %30’u hiçbir işte çalıştırılmadı

İddiaya göre; kağıt üzerinde kiralanmış gibi gözükse de bazı araçlar hiçbir işte çalıştırılmadı. Kiralanan araçların mesai çizelgesinin incelenmesi halinde bu iddiaların doğru olup olmadığı tespit edilebilir. Kiralanan araçların çalıştırılıp çalıştırılmadığının anlaşılması için; konuyla ilgili faturaların incelenmesi gerekiyor. Bu da banka hesapları ve HTS kayıtlarından net olarak anlaşılabilir.



