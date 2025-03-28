Tutukluların aileleri CHP'ye isyan etti

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, İBB’ye yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan Ekrem İmamoğlu’nu ziyaret etmek için Silivri’deki Marmara Cezaevi’ne gitti. Ziyaretin ardından cezaevinden ayrılan Zeybek, aracına yürüdüğü sırada bazı CHP’lilerin sert tepkisiyle karşılaştı. Tepki gösteren partililerden biri, Zeybek’e karşı, “Yüzü tükürülecek adamsın. Kılıçdaroğlu’nu size yemin ettireceğimizi mi sanıyorsunuz? Toplumun karşısına çıkabileceğinizi mi sanıyorsunuz? Paçavraya çevirdiniz Cumhuriyet Halk Partisi’ni. Ahlaksız adamlar, utanmazlar. Kendi gazetelerinde, televizyonlarında tünellerini yapmışlar. Şaban Sevinç, Murat Ongun sana kaç para verdi? Sizin ne yaptığınızı biz bilmiyor muyuz?” ifadelerini kullandı.

Saraçhane olaylarında tutuklananların aileleri, adliye önünde CHP’li milletvekili ve il başkanına tepki gösterdi. Tutuklanma kararının ardından şüphelilerin ailelerinden bazıları, adliye önünde basın açıklaması yapan CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal ve İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik’e sert tepki gösterdi. Ailelerden bazıları, Tanrıkulu’na “Bu gençleri dışarı çıkarıyorlarsa, önünde siper olacaksın” derken, bir anne ise, “Ellerim kırılaydı da göndermeseydim” diyerek tepki gösterdi. Başka bir aile de, “Bu nasıl bir CHP, çocuklarımız içerde” derken, bir aile, “O zaman Özel’e söyleyin, Saraçhane’ye değil, gelsin burada toplansın” dedi.