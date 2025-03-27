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Tutuklananların ailelerinden CHP İstanbul İl Başkanı'na sert tepki: Ellerim kırılsaydı da göndermeseydim

Tutuklananların ailelerinden CHP İstanbul İl Başkanı'na sert tepki: Ellerim kırılsaydı da göndermeseydim

09:3527/03/2025, Perşembe
G: 27/03/2025, Perşembe
IHA
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Saraçhane'den yaptığı konuşmalarla sokakları karıştırmak isteyen Özgür Özel'e izinsiz gösterilere katılan ve tutuklanan gençlerin aileleri sert tepki gösterdi.
Saraçhane'den yaptığı konuşmalarla sokakları karıştırmak isteyen Özgür Özel'e izinsiz gösterilere katılan ve tutuklanan gençlerin aileleri sert tepki gösterdi.

İstanbul'daki izinsiz gösterilere katılanlara yönelik soruşturma çerçevesinde tutuklananların ailelerinden CHP'li milletvekili ve il başkanına tepki geldi. ''Bu nasıl bir CHP, çocuklarımız içeride'' diye feryat eden bir anne Cumhuriyet Halk Partisi Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'na ''Ellerim kırılaydı da göndermeseydim'' diyerek ağladı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Ekrem İmamoğlu'na yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından izinsiz toplantı ve gösteri yürüyüşlerine katılanlara yönelik soruşturmalar devam ediyor. Soruşturma kapsamında toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanununa muhalefet, görevli memura mukavemet ve Cumhurbaşkanı'na hakaret suçlarından toplamda 206 şüpheli gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemleri biten 206 şüpheliden 8 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken 198 şüpheli tutuklandı.


'BU NASIL CHP ÇOCUKLARIMIZ İÇERİDE?'


Tutuklanma kararının ardından şüphelilerin ailelerinden bazıları adliye önünde basın açıklaması yapan Cumhuriyet Halk Partisi Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal ve CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'e sert tepki gösterdi.

Ailelerden bazıları CHP'li Tanrıkulu'na, "Bu gençleri dışarı çıkarıyorlarsa önünde siper olacaksın" derken başka bir anne ise "Ellerim kırılsaydı da göndermeseydim" ifadesini kullandı.


Bir aile, "Bu nasıl bir CHP, çocuklarımız içeride" derken başka bir aile de "O zaman Özgür Özel'e söyleyin, Saraçhane'ye değil gelsin burada toplansın" diyerek tepkini dile getirdi.



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