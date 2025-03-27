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CHP Parti meclisi 'olağanüstü kurultay' kararını onayladı

CHP Parti meclisi 'olağanüstü kurultay' kararını onayladı

14:2427/03/2025, Perşembe
G: 27/03/2025, Perşembe
Yeni Şafak
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CHP Parti Meclisi, 6 Nisan'da Olağanüstü Kurultay kararını oy birliğiyle onayladı. Ekrem İmamoğlu'nun adaylığı da oylandı, Cumhurbaşkanı adayı olması oy birliğiyle kararlaştırıldı.
CHP Parti Meclisi, 6 Nisan'da Olağanüstü Kurultay kararını oy birliğiyle onayladı. Ekrem İmamoğlu'nun adaylığı da oylandı, Cumhurbaşkanı adayı olması oy birliğiyle kararlaştırıldı.

CHP Parti Meclisi, 6 Nisan'da Olağanüstü Kurultay kararını oy birliğiyle onayladı. Ekrem İmamoğlu'nun adaylığı da oylandı, Cumhurbaşkanı adayı olması oy birliğiyle kararlaştırıldı.

Toplantıda, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik soruşturmalar, Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanması, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 38'inci Olağan Kurultay'a ilişkin başlatılan soruşturma gündeme alındı.


Ayrıca, eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş ile delegeler Levent Çelik ve Hatip Karaaslan'ın açtığı olağanüstü kurultay iptal davası gibi yargı süreçleri de gündeme geldi.


CHP Parti Meclisi, 6 Nisan'da Olağanüstü Kurultay kararını oy birliğiyle onayladı. Ekrem İmamoğlu'nun adaylığı da oylandı, Cumhurbaşkanı adayı olması oy birliğiyle kararlaştırıldı.




#CHP
#İmamoğlu
#Kurultay

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