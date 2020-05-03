600 haneli kasaba karantinadan kurtuldu

Koronavirüs salgınından ötürü karantinaya alınan Kayseri’nin Bünyan ilçesine bağlı Akmescit kasabasında hayat normale döndü. 14 gün boyunca karantina altında tutulan Akmescit kasabasında muhtar Fahrettin Kılıç ve aza ekibi, kasaba halkının ihtiyacını karşılamaya çalıştı.

14 günlük karantina süresi sona ermesi kasaba halkında moralleri yükseltti. Akmescit muhtarı Fahrettin Kılıç, "Kasabamız ile ilgili karantina kararı alındıktan sonra jandarma ekipleri ile birlikte yolları kapattık. Vefa Grubu ile omuz omuza vererek 14 gün boyunca vatandaşımızın isteklerine karşılık vermeye çabaladık. Kasaba halkının isteklerini listeleyip üs bölgesine ilettik. Bu zaman zarfında Bünyan Belediyesi 6 gün boyunca ücretsiz ekmek dağıtımı yaptı. Sonrasında kasaba fırını hizmete girdi ve diğer günlerde ekmek ihtiyacını karşıladı. Kasabamız içerisinde 14 günlük süre boyunca yeme içme ihtiyacı açısından bir sıkıntı olmadı. Sadece çiftçilik yapan insanlar, tarlaya gidip gelememenin, tarlayı ekip biçememenin sıkıntısını yaşadı. Çok şükür ki, karantina sürecini kazasız belasız atlattık. Kasabamızın karantinada olduğu süreçte devletimiz her koluyla buradaydı, vatandaşının yanındaydı. Bu süreçte Devletimize ve yurt dışında bulunup da kasaba halkına maddi manevi destek veren vatandaşlarımıza sonsuz teşekkür ediyorum" dedi.

14 günlük karantina süreci boyunca bazı kişilerin kurallara riayet etmediği için ceza aldığını da söyleyen muhtar Fahrettin Kılıç, "Kasabamızda çok şükür koronavirüsü taşıyan kimse yok. İlk gün 9 kişiye test yapıldı. Bulgular pozitif noktada olunca ikinci gün yeni bir test yapıldı. Bu kez şüpheli sayısı 4’e indi. Sonrasında Hastane süreci başladı. Şu an evde izolasyon yapan kişiler var ancak koronavirüs taşıyan kimse yok. Bu da Akmescit kasabamız için sevindirici bir durum. İnşallah önümüzdeki süreçte de bu virüsten uzak bir yaşam süreriz. Bu vesile ile herkese geçmiş olsun diliyorum" açıklaması yaptı.

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