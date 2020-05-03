Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Gündem 600 haneli kasaba karantinadan kurtuldu
KAYSERİ

600 haneli kasaba karantinadan kurtuldu

Koronavirüs salgınından ötürü karantinaya alınan Kayseri’nin Bünyan ilçesine bağlı Akmescit kasabasında hayat normale döndü. 14 gün boyunca karantina altında tutulan Akmescit kasabasında muhtar Fahrettin Kılıç ve aza ekibi, kasaba halkının ihtiyacını karşılamaya çalıştı.

Haber Merkezi İHA
Kayseri’nin Bünyan ilçesine bağlı 600 haneli Akmescit kasabasının karantinası sona erdi.
Kayseri’nin Bünyan ilçesine bağlı 600 haneli Akmescit kasabasının karantinası sona erdi.

Koronavirüs salgınından ötürü karantinaya alınan Kayseri’nin Bünyan ilçesine bağlı Akmescit kasabasında hayat normale döndü. 14 gün boyunca karantina altında tutulan Akmescit kasabasında muhtar Fahrettin Kılıç ve aza ekibi, kasaba halkının ihtiyacını karşılamaya çalıştı.

  • 14 günlük karantina süresi sona ermesi kasaba halkında moralleri yükseltti. Akmescit muhtarı Fahrettin Kılıç, "Kasabamız ile ilgili karantina kararı alındıktan sonra jandarma ekipleri ile birlikte yolları kapattık. Vefa Grubu ile omuz omuza vererek 14 gün boyunca vatandaşımızın isteklerine karşılık vermeye çabaladık. Kasaba halkının isteklerini listeleyip üs bölgesine ilettik. Bu zaman zarfında Bünyan Belediyesi 6 gün boyunca ücretsiz ekmek dağıtımı yaptı. Sonrasında kasaba fırını hizmete girdi ve diğer günlerde ekmek ihtiyacını karşıladı. Kasabamız içerisinde 14 günlük süre boyunca yeme içme ihtiyacı açısından bir sıkıntı olmadı. Sadece çiftçilik yapan insanlar, tarlaya gidip gelememenin, tarlayı ekip biçememenin sıkıntısını yaşadı. Çok şükür ki, karantina sürecini kazasız belasız atlattık. Kasabamızın karantinada olduğu süreçte devletimiz her koluyla buradaydı, vatandaşının yanındaydı. Bu süreçte Devletimize ve yurt dışında bulunup da kasaba halkına maddi manevi destek veren vatandaşlarımıza sonsuz teşekkür ediyorum" dedi.

14 günlük karantina süreci boyunca bazı kişilerin kurallara riayet etmediği için ceza aldığını da söyleyen muhtar Fahrettin Kılıç, "Kasabamızda çok şükür koronavirüsü taşıyan kimse yok. İlk gün 9 kişiye test yapıldı. Bulgular pozitif noktada olunca ikinci gün yeni bir test yapıldı. Bu kez şüpheli sayısı 4’e indi. Sonrasında Hastane süreci başladı. Şu an evde izolasyon yapan kişiler var ancak koronavirüs taşıyan kimse yok. Bu da Akmescit kasabamız için sevindirici bir durum. İnşallah önümüzdeki süreçte de bu virüsten uzak bir yaşam süreriz. Bu vesile ile herkese geçmiş olsun diliyorum" açıklaması yaptı.

Sivas'ta son 3 günde yeni vakaya rastlanılmadı
GÜNDEM
Sivas'ta son 3 günde yeni vakaya rastlanılmadı

Meteoroloji’den İstanbul için ‘sarı’ uyarı
GÜNDEM
Meteoroloji’den İstanbul için ‘sarı’ uyarı

Samsun’da akşam ezanı bir saat erken okundu: Lütfen oruçlarınızı açmayın
GÜNDEM
Samsun’da akşam ezanı bir saat erken okundu: Lütfen oruçlarınızı açmayın

Kağıt toplamak için çıktığı sokakta ceza yiyen gencin imdadına vali yetişti
GÜNDEM
Kağıt toplamak için çıktığı sokakta ceza yiyen gencin imdadına vali yetişti
Abone Ol Google News
Uygulamadan maske kodu

Uygulamadan maske kodu

Güncelleme ile artık ücretsiz maske kodu alınabilecek.
Tedbirler sonuç verdi

Tedbirler sonuç verdi

​247 yerleşim yerinde karantina kaldırıldı.
Elli üç gün sonra bir ilk

Elli üç gün sonra bir ilk

Bakan Koca'dan bir müjdeli haber daha.
Ömer Hoca'ya <br>son görev

Ömer Hoca'ya
son görev

​Sevenlerinin dualarıyla defnediliyor...
Bitlis şehidine veda

Bitlis şehidine veda

​Cenazeye İçişleri Bakanı Soylu da katıldı.
Duyarsızlığa gözaltı

Duyarsızlığa gözaltı

​Ambulans helikopterin tarlasına inmesine izin vermemişti.

Kısıtlama uzatıldı

Kısıtlama uzatıldı

​31 ile giriş çıkış yasağı bir gün daha uzatıldı.

Gece saatlerine dikkat

Gece saatlerine dikkat

​Meteoroloji'den İstanbul için son dakika uyarısı.

Nevşehir'de<br>korona mesaisi

Nevşehir'de
korona mesaisi

​Belediye ekipleri ramazan boyunca ihtiyaç sahiplerine sıcak yemek ulaştıracak.
Ömer Hoca<br> Hakk'a yürüdü

Ömer Hoca
Hakk'a yürüdü

Döngeloğlu Hoca koronavirüs tedavisi görüyordu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaştı

Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaştı

Salgın hastanesinin içinden ilk görüntüler.
İlk kez görüntülendi

İlk kez görüntülendi

​Taksim'in simge yapılarından biri hızla yükseliyor.
DSÖ'den<br> Türkiye'ye övgü

DSÖ'den
Türkiye'ye övgü

"Koronavirüs ile mücadelede dünyaya örnek oluyor."
Her şey<br>kaderle oluyor

Her şey
kaderle oluyor

İlmiye sınıfı bir ailenin mensubu İlahiyatçı Prof. Dr. Cevat Akşit.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.