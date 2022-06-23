Cumhurbaşkanı adayını belirleyemeyen 6'lı masada anket savaşı başladı. CHP ve İYİ Parti dışındaki partilerin anketlerde düşük çıkması masayı zor durumda bırakıyor. Demokrat Parti, Saadet Partisi, Gelecek Partisi ile DEVA Partisi'nin oy oranlarının toplamının yüzde 7'ye ulaşamayacağı belirtiliyor. Demokrat Parti, DEVA Partisi ve Gelecek Partisi milletvekilliği seçimlerine kendi başlarına gireceğini açıklasa da anketlerden dolayı bu isteklerinin mümkün olmayacağı belirtiliyor. Bu nedenle küçük ortaklar, Meclis'e girmek için çıkış yolu arıyor. Küçük ortakların, CHP ve İYİ Parti listelerinden seçime gireceği ifade ediliyor. Ancak iki partinin kısıtlı sayıda milletvekilliği vereceği belirtiliyor. Sadece genel başkanların seçilecek yerden CHP ve İYİ Parti listelerinden seçime katılacağı ifade ediliyor.

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GÜNDEM 2023’ü bile göremezler: 6'lı masa pembe dizi gibi