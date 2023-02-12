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7 bin 584 bina yıkıldı 12 bini ağır hasarlı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 10 şehirdeki hasar tespitinin sonucunu açıkladı. İncelenen 132 bin 898 binanın 7 bin 584’ü yıkılmış ya da acil yıktırılması gerekiyor. 12 bin 617’si ağır hasarlı. Toplamda 100 bin daire ve işyeri oturulamayacak durumda.

04:00 . 12/02/2023 Pazar
Yeni Şafak
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum

Türkiye iki büyük deprem felaketinin yaralarını sarmaya çalışırken, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürü Banu Aslan, 10 ilde sürdürülen hasar tespit çalışmaları hakkında bilgi verdi.

132 BİN 898 BİNA İNCELENDİ

Aslan, “10 ilde hasar tespit çalışmalarımız toplam 6 bin personelle devam ediyor. Şu ana kadar 10 ilde 132 bin 898 bina incelendi. Bu binalarda toplam 761 bin 104 bağımsız bölüm incelenmiş oldu. Bu incelemelerin içerisinde bina bazlı olarak 7 bin 584 adet yıkık ya da acil yıktırılması gereken yapı, 12 bin 617 adet yapıda ağır hasarlı yani oturulamaz, kullanılamaz durumdaki bina olarak tespit edildi. Bunların bağımsız bölüm olarak karşılığı da 100 bin bağımsız bölüme denk geliyor. 100 bağımsız bölümde şu anda oturulması mümkün değildir. 31 bin 791 yapı az hasarlı, 60 bin 185 yapı hasarsız olmak üzere yaklaşık 92 bin yapı az hasarlı ya da hasarsız görülüyor. Bu yapıların depremden oturulamayacak durumda bir hasar almadığı anlamına geliyor” şeklinde konuştu.


#Deprem
#Bina
#Yıkım
1 saat önce
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7 bin 584 bina yıkıldı 12 bini ağır hasarlı
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