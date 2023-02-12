7 bin 584 bina yıkıldı 12 bini ağır hasarlı

Aslan, “10 ilde hasar tespit çalışmalarımız toplam 6 bin personelle devam ediyor. Şu ana kadar 10 ilde 132 bin 898 bina incelendi. Bu binalarda toplam 761 bin 104 bağımsız bölüm incelenmiş oldu. Bu incelemelerin içerisinde bina bazlı olarak 7 bin 584 adet yıkık ya da acil yıktırılması gereken yapı, 12 bin 617 adet yapıda ağır hasarlı yani oturulamaz, kullanılamaz durumdaki bina olarak tespit edildi. Bunların bağımsız bölüm olarak karşılığı da 100 bin bağımsız bölüme denk geliyor. 100 bağımsız bölümde şu anda oturulması mümkün değildir. 31 bin 791 yapı az hasarlı, 60 bin 185 yapı hasarsız olmak üzere yaklaşık 92 bin yapı az hasarlı ya da hasarsız görülüyor. Bu yapıların depremden oturulamayacak durumda bir hasar almadığı anlamına geliyor” şeklinde konuştu.