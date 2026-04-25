80 ilde kuralar tamamlandı sıra İstanbul'da: 100 bin konut sahibini buluyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı bünyesindeki Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), Türkiye tarihinin en kapsamlı sosyal konut hamlesinde sona yaklaştı. 29 Aralık 2025’te başlayan ve bugüne kadar 80 ilde 406 bin 499 hak sahibinin belirlendiği kura takviminde, projenin en büyük ayağını oluşturan İstanbul için kura süreci bugün başlıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un katılımıyla Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi’nde 25 Nisan’da başlayacak kura çekimlerinde İstanbul’da yapılacak 100 bin sosyal konutun hak sahipleri belirlenecek. Üç gün sürecek kura programı ile birlikte “Ev Sahibi Türkiye” sloganlı Yüzyılın Konut Projesi’nde Türkiye genelinde gerçekleştirilen kura takvimi de tamamlanmış olacak. İstanbul için 2+1 ve 1+1 şeklinde inşa edilecek konutlar yüzde 10 peşin, 240 ay vade ve 7 bin 313 liradan başlayan taksitlerle dar gelirli vatandaşlara sunulacak.