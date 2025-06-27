81 ilde 'Bilim Kafe' buluşmaları başladı

YÖK'ün yurt genelinde binlerce vatandaşın katılımıyla düzenlediği "Bilim Kafe" buluşmaları bugün 81 ildeki 150 üniversitede başladı. Etkinlik kapsamında toplumun her kesiminden vatandaş üniversite hocalarıyla bilim konuşmaları için bir araya gelecek. YÖK Başkanı Erol Özvar, "81 ilimizde 150'den fazla üniversitemizle Bilim Kafe etkinliğiyle bugün ve yarın dünyanın en büyük bilim toplum buluşmasını gerçekleştiriyoruz." İfadelerini kullandı.
Toplumun her kesiminden vatandaşın üniversite hocalarıyla bilim konuşmak için bir araya geldiği buluşmalarda akademisyenler, halka açık mekanlarda bilimsel çalışmaları sade bir şekilde vatandaşlara anlatıyor.
Yapay zekadan yeşil dönüşüme, tarımdan turizme, hipertansiyondan kanser tedavilerinde yeni yöntemlere, uzaydan doğal afetlere, bağımlılıktan aile iletişimine çok farklı konularda Türkiye'nin her ilinde gerçekleştirilen bilim kafe buluşmalarıyla bilim ve toplum arasındaki bağın daha da güçlendirilmesi amaçlanıyor.
Kahvede, bahçede, gemide, maden ocağında bilim
Üniversite kampüslerinin dışında gerçekleşen Bilim Kafe buluşmaları tarihi mekanlardan turistik yerlere, huzurevlerinden millet bahçelerine, tarlalardan köy kahvelerine kadar Türkiye'nin her ilinde yapılıyor. Halka açık gerçekleştirilen etkinliklere katılanlara üniversitelerde üretilen yöresel ürünler ikram ediliyor.
Bilim Kafe buluşmaları ve bilim iletişimiyle üniversitelerin ürettikleri bilginin toplumda anlaşılır ve erişilebilir hale gelmesi, bilime olan güvenin artması, üniversitelerin şehirlerine ve bölgelerine sağladıkları katkıların, yerel ve küresel sorunların çözümüne sundukları desteklerin, gelecek için üstlendikleri aktif rolün görünür olması, bilim ve toplum arasında köprü kurulması amaçlanıyor.