888'li hatlarla 2 milyon liralık vurgun yapan 22 kişi yakalandı     

SMS ATIP ARAMALARI BEKLİYORLAR<br><br> Polis ekipleri yaptığı incelemelerin ardından şüphelilerin vatandaşları nasıl dolandırdığını ortaya çıkarttı. Şebeke vatandaşların cep telefonlarına 'Dolara inat 36 ay vadeye kadar 30 bin lira gelir belgesiz, kefilsiz, şartsız anında kredi çekebilmek için bilgi almak için arayın' yazılı SMS'leri atıyor.