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Gündem 888li hatlarla 2 milyon liralık vurgun yapan 22 kişi yakalandı
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İstanbul'da 888'li hatlarla 2 milyon liralık vurgun yapan 22 kişi yakalandı

888'li hatlarla 2 milyon liralık vurgun yapan 22 kişi yakalandı     

'Dolara inat kefilsiz kredi' vaadiyle kendilerini 888'li hattan arayan vatandaşları telefonda uzun süre oyalayarak 2 milyon lira vurgun yapan şebekeye İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 3 ilde operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 22 kişi gözaltına alındı.

Haber Merkezi DHA IHA
Şüpheliler polis tarafından gözaltına alındı.
Şüpheliler polis tarafından gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 888'li hatlar üzerinden yaklaşık 2 milyon TL haksız kazanç sağlayan suç örgütünü çökertti.

Edinilen bilgiye göre, İstanbul, İzmir ve Malatya’da faaliyet gösteren suç örgütü üyeleri, vatandaşları katma değerli hatlara (888’li hatlar) yönlendiren kredi mesajları atıyordu.

Mesajda görülen numarayı arayan kişilerin, görüşmeler sonucunda faturalarına yüksek meblağlar yansıyordu. Yansıtılan bu meblağların GSM operatörleri aracılığıyla Voip firmalarına, Voip firmaları aracılığıyla ise örgüt üyelerine gönderildiği tespit edildi.

Yaklaşık 2 milyon TL haksız kazanç sağlayan suç örgütü üyelerinin ele geçirdikleri parayı kendi aralarında paylaştıkları belirlendi.

  • İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yapılan çalışmalar sonucu 22 Mart tarihinde, suç örgütü üyelerine eş zamanlı olarak 3 ilde operasyon düzenledi. Operasyonlarda, 22 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda, suçta kullanılan elektronik eşyalar ele geçirildi. Adliyeye sevk edilen şahısların 4'ü adli makamlarca tutuklanırken 18 şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

'Dolara inat kefilsiz kredi' vaadiyle 2 milyon liralık vurgun
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'Dolara inat kefilsiz kredi' vaadiyle kendilerini 888'li hattan arayan vatandaşları telefonda uzun süre oyalayarak 2 milyon lira vurgun yapan şebekeye İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 3 ilde operasyon düzenlendi 22 kişi gözaltına alındı.
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İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine telefon faturalarının aşırı yüksek geldiği, 0888'li katma değerli hatlara yapılan görüşmeler sonrasında dolandırıldığını belirten vatandaşlar şikayetçi oldu.
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SMS ATIP ARAMALARI BEKLİYORLAR<br><br> Polis ekipleri yaptığı incelemelerin ardından şüphelilerin vatandaşları nasıl dolandırdığını ortaya çıkarttı. Şebeke vatandaşların cep telefonlarına 'Dolara inat 36 ay vadeye kadar 30 bin lira gelir belgesiz, kefilsiz, şartsız anında kredi çekebilmek için bilgi almak için arayın' yazılı SMS'leri atıyor.
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7 SANİYEDE 25 LİRA İLE 2 MİLYONLUK VURGUN<br><br> Daha sonra şüpheliler, kendilerini 7 saniyede bir 25 lira ücret kesilen 0888'li numaralarından arayan vatandaşları hatlarda uzun süre müşteri temsilcisine bağlanmak için 5-10 dakika arasında bekleterek vatandaşların yüksek meblağlarda telefon borcu ödemesini sağlıyordu. Vatandaşların cebine yansıtılan yüksek meblağlar GSM operatörleri aracılığıyla tahsil edilerek, aracı firmalar üzerinden şebekenin yaklaşık 2 milyon lira vurgun yapıldığı, şüphelilerin kendi aralarında paraları paylaştığı belirlendi.
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RUHSATSIZ İŞYERLERİ MÜHÜRLENDİ<br><br> İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 22 Mart'ta şüphelilerin yakalanmasına yönelik İstanbul, İzmir ve Malatya'da eş zamanlı olarak Özel Harekat ekiplerinin desteğiyle operasyon düzenledi. Operasyonlarda toplam 22 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
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Gözaltına alınan şüpheliler Vatan Caddesi'nde bulunan Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne getirildi. Şüphelilerin ev ve işyerlerinde yapılan aramalarda çeşitli dijital veriler ele geçirildi. İşyerleri ruhsatsız olduğu gerekçesiyle mühürlendi.
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Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden 4'ü sevk edildikleri adliyede çıkartıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı. 18 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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'Dolara inat kefilsiz kredi' vaadiyle 2 milyon liralık vurgun
'Dolara inat kefilsiz kredi' vaadiyle kendilerini 888'li hattan arayan vatandaşları telefonda uzun süre oyalayarak 2 milyon lira vurgun yapan şebekeye İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 3 ilde operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 22 kişi gözaltına alındı.


İstanbul'da 5 milyonluk vurgun yapan çete çökertildi
GÜNDEM
İstanbul'da 5 milyonluk vurgun yapan çete çökertildi

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