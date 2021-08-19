A Haber ekibine otoparkta darp

Olay, Karagöz Mahallesi Gümrük Caddesi üzerinde bulunan özel bir otoparkta meydana geldi.

Haber çalışmasının ardından otoparka aracını almaya gelen A Haber ekibi önce sözlü saldırıya ve ardından fiziksel saldırıya uğradı. Yaşanan sözlü ve fiziksel saldırı anları ise güvenlik kamera görüntülerine de yansıdı.

OYNAT 01:28 A Haber ekibinin otoparkta saldırıya uğradığı anlar kameraya yansıdı Gaziantep'te haber çekiminden dönen A haber Gaziantep Bölge Müdürü Mehmet Geçgel ve kameraman Mehmet Ali Bağ, otoparkta bir kişinin sözlü ve fiziksel saldırısına uğradı. Yaşanan sözlü ve fiziksel saldırı anları ise güvenlik kamera görüntülerine yansıdı.



Saldırıya uğrayan Geçgel, yaşadıkları saldırı anlarını, 'Otoparka aracımızı kameraman arkadaşım Mehmet Ali Bağ ile birlikte bırakırken logomuzu görünce tuhaf tuhaf bakmaya başladı. Ben çok üstünde durmadım. Aracımızı almaya geldiğimizde bize bağırmaya başladı. Oopark girişinde görevli kimse olmadığı halde bize 'aracı yukardan alacaksın lan' diyerek bağırdı, ardından fişi bana verdi. Ben fişi alıp yukarı yöneldiğimde ise bir anda anlam veremediğim bir şekilde saldırarak boğazımı sıktı. Boğazımı sıkarken kurumuma ve bana ve ekip arkadaşım Mehmet Ali Bağ'a hakaretler yağdırdı. Boynumda izler kaldı. Kendisine elimde mikrofonum olduğu için işime duyduğum saygımdan dolayı karşılık vermedim. Mikrofoh logosundan rahatsız olduğunu daha sonra anladık. Olay yerine polisler geldi, şahsı aldılar karakola götürdüler. Bu saldırı sadece A Habere, şahsıma ve ekip arkadaşıma değil tüm basına karşı yapılmış saldırıdır. Darp raporu alarak kendisinden şikayetçi olduk.' dedi.



Saldırgan sahsın şahsın sosyal medya hesaplarından CHP ile ilgili paylaşımlar yaptığı öğrenildi. BiP'te paylaş

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'Logomuzu görünce tuhaf tuhaf bakmaya başladı'

Saldırıya uğrayan Geçgel, yaşadıkları saldırı anlarını ise, "Otoparka aracımızı kameraman arkadaşım Mehmet Ali Bağ ile birlikte bırakırken logomuzu görünce tuhaf tuhaf bakmaya başladı. Ben çok üstünde durmadım. Aracımızı almaya geldiğimizde bize bağırmaya başladı. Otopark girişinde görevli kimse olmadığı halde bize 'aracı yukardan alacaksın lan' diyerek bağırdı, ardından fişi bana verdi. Ben fişi alıp yukarı yöneldiğimde ise bir anda anlam veremediğim bir şekilde saldırarak boğazımı sıktı. Boğazımı sıkarken kurumuma, bana ve ekip arkadaşım Mehmet Ali Bağ'a hakaretler yağdırdı. Boynumda izler kaldı, kendisine elimde mikrofonum olduğu için işime duyduğum saygımdan dolayı karşılık vermedim. Mikrofon logosundan rahatsız olduğunu daha sonra anladık. Olay yerine polisler geldi, şahsı aldılar karakola götürdüler. Bu saldırı sadece A Haber'e, şahsıma ve ekip arkadaşıma değil tüm basına karşı yapılmış saldırıdır. Darp raporu alarak kendisinden şikayetçi olduk" dedi.

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GÜNDEM CHP'li vekil Rafet Zeybek afet bölgesinde çalışan Ülke TV muhabirinin üstüne yürüdü

Olayın ardından Gaziantep Valisi Davut Gül ile Gaziantep İl Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ'un saldırıya uğrayan Geçgel ve Bağ'ı arayarak, geçmiş olsun dileklerini ilettiği öğrenildi.

CHP ile ilgili paylaşımları ortaya çıktı

Öte yandan saldırgan sahsın sosyal medya hesaplarından CHP ile ilgili paylaşımlar yaptığı öğrenildi.

OYNAT 02:01 Lütfü Türkkan’ın kaçak çiftliğini görüntülerken saldırıya uğrayan İHA muhabiri yaşadıklarını anlattı İYİ Partili Lütfü Türkkan'ın kaçak çiftliğinde yıkım çalışmalarını takip eden İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabiri Mustafa Uslu, TVNET'e konuştu. Görevi başında saldırıya uğrayan ve ağır şekilde darp edilen Uslu, 'Yanıma 4 kişi geldi ve küfür edip saldırmaya başladı. Birisi yumruk attı ve yüzüm kesildi. Vurmak için vurduklarını düşünmüyorum, direk öldürmeyi amaçladıklarını düşünüyorum. Çünkü yere düştüm ve beni tekmelemeye başladılar. Suratıma, yüzüme ve vücudumun çeşitli yerlerine tekme attılar. 'Yediğin dayak yetmedi mi, seni illa öldürmemiz mi lazım?' deyip yakama yapışıp gittiler.' açıklamasında bulundu. BiP'te paylaş

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