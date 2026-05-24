A takımına ağır suçlamalar

Mutlak butlan kararı sonrası CHP’deki kaos devam ederken, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na ifade veren bir gizli tanık, Özgür Özel’in “A takımı” olarak bilinen en yakınındaki ekibi hakkında çarpıcı iddialarda bulundu. Geçen çarşamba ifade veren “MC2413TY3618” kod adlı gizli tanık; eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel ile birlikte Veli Ağbaba, Ali Mahir Başarır, Ulaş Karasu, Burhanettin Bulut, Gökan Zeybek, Özgür Karabat ve Özgür Çelik’in partiyi nasıl ele geçirdiğini anlattı.

AKÇELİ İŞLERİN BAŞINDA

Gizli tanık, daha önce de partililerden aldığı şaibeli paralarla gündeme gelen Veli Ağbaba’nın CHP’li belediyelerdeki ihaleleri organize ettiğini öne sürdü. İfadeye göre Ağbaba, CHP’nin kalesi İzmir’de çok sayıda ihaleyi, kendi şirketlerinin para trafiğini yöneten Süleyman Ekinci üzerinden dağıttı. “Ekinci’nin ihaleleri iş adamlarına verdiğini, bunun karşılığında dışarıdan para aldığını biliyorum” diyen tanık; 240 milyon, 288 milyon ve 84 milyon TL’lik üç ihalenin bu yolla peşkeş çekildiğini kaydetti.

BAŞARIR İHALELERİ YÖNLENDİRİYOR

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır hakkında da iddialarda bulunan gizli tanık, Başarır’ın belediyelerdeki ihale süreçlerini perde arkasından yönlendiren isim olduğunu öne sürdü. Başarır’ın, Tayfun Yılmaz ve Emre Yılmaz üzerinden hem bilgi akışını hem de usulsüz ihale organizasyonlarını kontrol ettiğini iddia eden gizli tanık; Başarır’ın parti içi ve yurt dışı bağlantıları aracılığıyla bu ağı genişlettiğini, kamu ihaleleri üzerinde etkili bir koordinasyon kurduğunu belirtti.

ÖZGÜR ÖZEL’İN KASASI

Kurultay sürecinde Özel’e açıktan destek veren Sivas Milletvekili Ulaş Karasu, tanık beyanına göre Özel’in kasası konumunda. Suç örgütü elebaşı Aziz İhsan Aktaş’ın, “İhaleler karşılığında 1 milyon dolar rüşvet verdim” dediği öne sürülen Adana Milletvekili Burhanettin Bulut da gizli tanığın ifadesinde yer aldı. Tanık, belediyelerden toplanan paralarla ilgili planlamalarda Bulut’un da bulunduğunu iddia etti.

KİLİT İSİM KARABAT

“İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü” soruşturmasında “İmamoğlu’nun sisteminin kilit ismi” olarak anılan İstanbul Milletvekili Özgür Karabat da tanık ifadesinde yer aldı. Karabat’ın, kurultay sürecindeki para trafiğinin merkezinde olduğu iddia edildi. Delegelere yapılan ödemelerin Karabat üzerinden organize edildiği, bu sürecin ise “karakutu” olarak tanımlanan şoför Sırrı Küçük aracılığıyla yürütüldüğü öne sürüldü.

ÇELİK RÜŞVETTE AKTİF ROL OYNADI

Tanık ifadesinde, Özgür Çelik’in İstanbul’daki kurultay sürecinde delegelerin dizayn edilmesinde aktif rol aldığı ve belirli bölgelerde organizasyonu yöneten isimlerden biri olduğu da iddia edildi. Aynı beyana göre, Çelik’in de içinde bulunduğu yapı üzerinden delegelere yönelik iş, menfaat ve yönlendirme mekanizması kurularak oyların Özgür Özel lehine organize edildiği öne sürüldü.







