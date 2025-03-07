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ABD ve Güney Kore ortak tatbikata hazırlanıyor: Kuzey Kore'den 'bedel ödeyecekler' açıklaması

ABD ve Güney Kore ortak tatbikata hazırlanıyor: Kuzey Kore'den 'bedel ödeyecekler' açıklaması

09:447/03/2025, Cuma
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Foto: Arşiv
Foto: Arşiv

ABD ve Güney Kore'nin düzenleyeceği Özgürlük Kalkanı Tatbikatı'nı değerlendiren Kuzey Kore, tatbikatın ülkeye karşı tam kapsamlı bir savaş simülasyonu olacağını vurgulayarak, "Düşmanlarımız, aptalca ve pervasız savaş tatbikatları nedeniyle korkunç bir bedel ödeyecek" açıklamasını yaptı.

Kore Yarımadası ve çevresinde gerilimi artıracak yeni hamle Kuzey Kore'den geldi..


Resmi Kuzey Kore basını tarafından ABD ve Güney Kore'nin gerçekleştireceği ortak tatbikata ilişkin bir açıklama yayınlandı.


"Bu tatbikatta ülkemize karşı tam kapsamlı bir savaş simüle edilecek"


Açıklamada, ABD ve Güney Kore'nin önümüzdeki hafta itibariyle ortak Özgürlük Kalkanı Tatbikatı'na başlayacağı hatırlatılarak, "Bu tatbikatta ülkemize karşı tam kapsamlı bir savaş simüle edilecek" ifadeleri kullanıldı.


Kuzey Kore'nin düşmanlarının "yıllık" ve "savunma amaçlı" olduğunu iddia ettiği tatbikatların bölgesel gerilimi artırdığı savunulan açıklamada, "Dünyanın Mart ayının Kore Yarımadası'nda nasıl geçeceğini daha önce görülmemiş bir kaygı ve endişeyle izlemesi şaşırtıcı değil" yorumunda bulunuldu.



ABD ve Güney Kore'nin ortak askeri faaliyetlerini Özgürlük Kalkanı Tatbikatı öncesinde de sürdürdüğü vurgulanan açıklamada, ABD'ye ait nükleer denizaltı USS Carl Vinson'un Güney Kore'ye gelmesi ve ABD ile Güney Kore ordularının ortak bir gerçek atış tatbikatı yapması eleştirildi.


"Dünyadaki hiçbir ülke göz göre göre artan güvenlik tehditleri karşısında sessiz kalamaz" denilen açıklamada, "Bir yanıt vermek kaçınılmaz hale gelmiştir" ifadelerine yer verildi.


"ABD'nin askeri güç gösterilerinde rekorlar kırmaya devam etmesi halinde bizim de stratejik caydırıcılık uygulama konusunda rekorlar kırmaktan başka çaremizin kalmayacağını açıkça belirtmiştik"
açıklamasında istinaden, "Düşmanlarımız, egemen bir devleti kendini savunmak için en sert tedbirleri almaya mecbur bırakan aptalca ve pervasız savaş tatbikatları nedeniyle korkunç bir bedel ödeyecek" ifadelerine yer verildi.

Özgürlük kalkanı tatbikatı


ABD ordusundan yapılan açıklamada, 10-21 Mart 2025 tarihleri arasında Güney Kore ile birlikte ortak Özgürlük Kalkanı Tatbikatı'nın gerçekleştirileceği bildirilmişti.


Tatbikatın, Washington - Seul ittifakının askeri müdahale yeteneklerini güçlendirmeyi amaçladığı vurgulanmıştı.




#ABD
#Güney Kore
#Kuzey Kore

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