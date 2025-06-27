Açık havada gürültü yasak

İstanbul Valiliği, toplu taşıma araçlarında, duraklarda, plajlarda, sahillerde, piknik alanlarında son ses müzik dinleyerek, insanları rahatsız eden kişilere para cezası kesileceğini duyurdu. Valiliğin resmi hesabından yapılan açıklamada, meydanlarda, halkın yoğun olarak bulunduğu açık alanlarda, toplu taşıma araçlarında, duraklarda, sahil ve plajlarda kişisel müzik yayın cihazları ile gürültü oluşturarak çevreyi rahatsız eden kişilere idari para cezası uygulanacağı bildirildi.

Bu duruma karşı gerekli önlemlerin alınacağı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi: “Meydanlarda, halkın yoğun olarak bulunduğu açık alanlarda, toplu taşıma araçlarında, duraklarda, sahil ve plajlarda kişisel müzik yayın cihazları ile gürültü oluşturarak çevreyi rahatsız eden kişilere 5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nun 36. Maddesi gereğince idari para cezası uygulanacaktır.” Kamuya açık alanlarda yüksek sesle müzik dinleyen kişilere bin 406 TL, işletmeler ise 30 bin 478 TL ile 152 bin 895 TL’ye kadar idari para cezası uygulanacağı öğrenildi.