Açık havada gürültü yasak

İstanbul Valiliği, yüksek sesle müzik açarak çevreyi rahatsız edenlere para cezası kesileceğini duyurdu. Böylece, kamuya açık alanlarda kişisel müzik yayın cihazlarıyla halkı rahatsız eden kişilere bin 406 TL, işletmelere ise 152 bin 895 TL’ye kadar idari para cezası uygulanacağı öğrenildi. Öte yandan kolluk kuvvetleri, huzuru bozan kişi ve işletmelere karşı denetimleri sıklaştıracak.
İstanbul Valiliği, toplu taşıma araçlarında, duraklarda, plajlarda, sahillerde, piknik alanlarında son ses müzik dinleyerek, insanları rahatsız eden kişilere para cezası kesileceğini duyurdu. Valiliğin resmi hesabından yapılan açıklamada, meydanlarda, halkın yoğun olarak bulunduğu açık alanlarda, toplu taşıma araçlarında, duraklarda, sahil ve plajlarda kişisel müzik yayın cihazları ile gürültü oluşturarak çevreyi rahatsız eden kişilere idari para cezası uygulanacağı bildirildi.
PARA CEZASI KESİLECEK
Bu duruma karşı gerekli önlemlerin alınacağı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi: “Meydanlarda, halkın yoğun olarak bulunduğu açık alanlarda, toplu taşıma araçlarında, duraklarda, sahil ve plajlarda kişisel müzik yayın cihazları ile gürültü oluşturarak çevreyi rahatsız eden kişilere 5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nun 36. Maddesi gereğince idari para cezası uygulanacaktır.” Kamuya açık alanlarda yüksek sesle müzik dinleyen kişilere bin 406 TL, işletmeler ise 30 bin 478 TL ile 152 bin 895 TL’ye kadar idari para cezası uygulanacağı öğrenildi.
DENETİMLER ARTIYOR
Alınan karar sonrası ekipler teyakkuza geçti. Kaymakamlıkların koordinasyonunda yerel yönetimler, genel kolluk ve zabıta birimlerimizce konu ile ilgili gerekli tedbirler alınarak denetimler artıracağı ifade edildi.