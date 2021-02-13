Gündem Ada seferleri iptal edildi
ÇANAKKALE

Ada seferleri iptal edildi

Çanakkale’de, yarın beklenen kar yağışı nedeniyle yarın Bozcaada ve Gökçeada’ya yapılması planlanan tüm feribot seferleri iptal edildi.

Haber Merkezi İHA
Bu geceden itibaren kar yağışının etkili olması bekleniyor.
Bu geceden itibaren kar yağışının etkili olması bekleniyor.

Çanakkale Boğazı ve adalar hattında deniz ulaşımını sağlayan GESTAŞ A.Ş, yoğun kar yağışı ve tipi uyarısıyla Kuzey Ege’de meydana gelebilecek olumsuz hava koşulları gerekçesiyle yarın Geyikli - Bozcada ile Kabatepe Gökçeada hattındaki tüm feribot seferlerini iptal ettiğini duyurdu.

14 Şubat'ta adalara feribot seferleri yapılamayacak


14 Şubat Sevgililer Günü’nde Bozcaada ile Gökçeada’ya yapılması planlanan seferleri iptal ettiğini duyuran GESTAŞ A.Ş’den yapılan yazılı açıklamada;

“14 Şubat Pazar günü Kabatepe-Gökçeada ve Geyikli-Bozcaada hatlarında yapılması planlanan tüm seferler olumsuz hava koşullarından dolayı iptal edilmiştir. İlimizi etkisi altına alan olumsuz hava koşulları, Pazartesi ve Salı günleri de devam edecektir. 15 Şubat Pazartesi ve 16 Şubat Salı günleri de ada hatlarında sefer olasılığı bir hayli düşüktür. Yolculuk planlamanızı buna göre yapmanız önemle rica olunur” ifadelerine yer verildi.

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