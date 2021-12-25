Adalet Bakanı Abdulhamit Gül Gaziantep'teki pitbull saldırısını değerlendirdi: Gereken ne varsa yapılacak

Yaralanan çocuk Asya Ateş'in tedavi gördüğü özel hastaneye Vali Davut Gül ile gelerek Ateş ailesiyle görüşen Bakan Gül, geçmiş olsun dileklerini iletti.

Küçük kızın Antalya'ya sevkinin ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Bakan Gül, Gaziantep'teki hekimlerin Antalya'daki ilgili hekimlerle görüşmeler yapıp kızın sağlık durumuyla ilgili bilgiler aktardığını söyledi.

Küçük kızın bir an önce sağlığına kavuşmasını temenni ettiklerini belirten Gül, şöyle konuştu:

"Kızımızın durumuyla Cumhurbaşkanımız yakından ilgileniyor. Ailemize büyük geçmiş olsun. Sokaklarda insanları tehdit eden hem sokak köpekleri hem bu tür zararlı cinslerin aslında beslenmesi doğru değil. Zaten adli anlamda ve hukuki anlamda yapılması gereken ne varsa yapılacaktır ama hiçbir insanımızı, çocuğumuzu sokakta başıboş olanlar tehdit etmemeli. Yine bu tür tehlikeli cinsler tehdit etmemeli. Bu konuda gerçekten çok hassas olunması gerekir. Bunlar aslında hukuki anlamda da düzenlenmiş konular. Çok üzüldük tekrar geçmiş olsun. Cumhurbaşkanımız da defalarca doktorlarıyla görüştü. Sizin evladınız, hepimizin evladı. Cumhurbaşkanımız her aşamasında bilgi aldı. Türkiye'de alanında çok uzman hocalarımızla tedavisi sürecek. İnşallah kızımıza her türlü imkanla destek olacağız."

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AA

Bakan Gül, küçük kızın bir an önce sağlıklı şekilde aralarında olmasını arzu ettiklerini belirterek "Sokakta insanlara zarar veren konularla ilgili hem yerel yönetimler hem ilgili tüm kurumlarla tedbirlerin alınması noktasında gerçekten vatandaşın evine işine gidebileceği ortamı oluşturacağız. İnşallah bir daha böyle şeyler yaşanmaz." diye konuştu.

Baba Hüseyin Ateş de Bakan Gül'e teşekkür ederek "Aslında sokak köpeği değil, kapıcısı olduğum sitenin, patronumun kendi köpeğiydi. Kızım oyun oynarken saldırdı. Bilmiyorum ne olacak? Ben devletime güveniyorum. " dedi.

GÜNDEM Gaziantep'te "pitbull" saldırısına uğrayan Asiye Antalya'ya getirildi: Tedavisini Prof. Dr. Ömer Özkan yapacak

Olay

Şahinbey ilçesi Beştepe Mahallesi'nde 22 Aralık'ta 2 pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğrayan 4 yaşındaki Asya Ateş, ağır yaralanmıştı. Olayla ilgili 6 kişi gözaltına alınmış, zanlılardan 3'ü tutuklanmıştı.

Saldırgan köpekler ise Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünce, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Hayvan Barınağı ve Rehabilitasyon Merkezine teslim edilmişti.

FOTOĞRAF 13 Gaziantep'te, pitbull cinsi 2 köpeğin saldırısında ağır yaralanan çocuğun hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi.<br><br>Özel Devam Hastanesi Başhekimi Dr. Beyhan Tahmazoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, saldırıya uğrayan 4 yaşındaki Asiye Ateş'in ilk müdahalesinin Gaziantep Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesinde yapıldığını hatırlattı.<br><br> Çocuğun hastaneye geldiğinde hayati tehlikesinin olduğunu ve şuurunun kapalı olduğunu belirten Tahmazoğlu, şunları kaydetti:<br><br>\"Kafatasında ve yüzünde saldırıya bağlı doku ezilmeleri mevcuttu. Ense, kemik ve boyun dokusunda ciddi manada defekt oluşmuştu. Beyin dokusuna geçen ısırıklar mevcuttu. Dünden beri bir dizi ameliyatlar geçirdi. Sağ kulak bölgesinde ciddi ısırıklar mevcuttu. Şu an genel durumu daha iyi ve şuuru açık. İlk geldiği zamana göre durumu daha iyi ama hayati tehlikesi ciddi manada devam ediyor. Enfekte bir yara olduğu için daha sonraki günlerde oluşacak enfektelere karşı, doku kayıplarına karşı ciddi manada sıkıntılar olabilecek. Plastik cerrahi ve beyin cerrahi anlamında bir dizi daha operasyonlar geçirmesini bekliyoruz. Bunu yakından takip ediyoruz. Sonraki süreci zaman gösterecek. Hayati ve kalıcı hasar yönünden şu an riski devam ediyor.\" \"YÜZ FELCİ VE İŞİTME KAYBI OLABİLİR\"<br><br>Çocuğun boyun ve yüz kısmında doku kayıplarının olduğunu vurgulayan Tahmazoğlu, şöyle devam etti:<br><br>\"Ense bölgesinde özellikle kemik dokuda kayıp var. Bundan dolayı ciddi manada enfeksiyon riski var. Önümüzde 3-4 gün enfeksiyon yönünden çok önemli. Çok riskli bir dönem. Bunları takip edeceğiz. Tedbirlerimizi aldık. Süreç devam edecek zaman gösterecek. Özellikle sağ kulak bölgesindeki kulakta tamamen kayba uğrayabilecek yerler var. Yüz felci ve işitme yönünden takip edilmesi gereken bir hasta.\"<br><br>Dün, Şahinbey ilçesi Beştepe Mahallesinde 2 pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğrayan 4 yaşındaki Asiye Ateş, ağır yaralanmıştı. Olayla ilgili 6 kişi gözaltına alınmıştı. Saldırgan köpekler ise Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünce, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Hayvan Barınağı ve Rehabilitasyon Merkezine teslim edilmişti. FATMA ŞAHİN ZİYARET ETTİ<br><br>Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, pitbull cinsi 2 köpeğin saldırısında ağır yaralanan çocuğun yakınlarını ziyaret etti.<br><br>Şahin, saldırıya uğrayan 4 yaşındaki Asiye Ateş'in tedavi altına alındığı Özel Deva Hastanesi'ne geldi. Burada Ateş'in durumu hakkında Başhekim Dr. Beyhan Tahmazoğlu'dan bilgi aldı.<br><br>Daha sonra Asiye'nin babası Hüseyin Ateş, amcası Cuma Ateş ve halası Hatice Öztürk ile görüşerek geçmiş olsun dileğinde bulundu. Baba Ateş, buradaki konuşmasında, suçluların cezalandırılmasını isteyerek, \"Benim kızımın başına gelen başka birinin kızının başına gelebilirdi.\" dedi.<br><br>Şahin, ziyaretin ardından gazetecilere, küçük Asiye'nin yoğun bakımdaki tedavisine devam edildiğini söyledi.<br><br>Asiye'nin sağlığıyla ilgili güzel haberler alacaklarını umut ettiklerini ve gerekenleri yaptıklarını ifade eden Şahin, şunları kaydetti:<br><br>\"Tehlike arz eden 6 köpek türü var. Bunların kesinlikle insana yakın alanda bakılması ve yaşatılmaması gerekiyor. Bu hukuken bir suçtur. Böyle olmasına rağmen şehrin merkezinde ve 400 civarında kişinin yaşadığı site içerisinde bir kulübe yapılarak, bir de sorumluluk sahibi site yöneticisince besleniyor. Hemen hukuki süreç başlatıldı, tutuklandılar ve içerideler. Bundan sonra Asiye kızımızın yaşadığını yaşatmamak için alınması gereken tedbir ve görevler var.\" Yeni yaptıkları barınaklarla sokak hayvanları için önemli çalışmalar yürüttüklerini dile getiren Şahin, \"Özelikle tehlike arz eden hayvanlarla alakalı 'işte biz götürecektik de yer bulamadık' diye hiçbir mazeret yok. Bizim 153 hattımız var. Bu hattan da insana zarar veren hayvan türlerini besleyen varsa bize bildirsin. Onları hızla bir şekilde alıp barındırarak rehabilite edecek sistemiz mevcut.\" ifadelerini kullandı.<br><br>Dün, Şahinbey ilçesi Beştepe Mahallesi'nde 2 pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğrayan 4 yaşındaki Asiye Ateş, ağır yaralanmıştı. Olayla ilgili 6 kişi gözaltına alınmıştı. Saldırgan köpekler ise Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünce, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Hayvan Barınağı ve Rehabilitasyon Merkezi'ne teslim edilmişti. \"BİZ ADALETE GÜVENİYORUZ\"<br><br>Başkan Şahin, talihsiz kızın babası Hüseyin Ateş, halası Hatice Öztürk ve amcası Cuma Ateş ile bir süre sohbet ederek moral verdi. Baba Hüseyin Ateş ziyaret esnasında Şahin’e, “Bu hayvanları besleyen sitenin kendi yöneticisidir. Bu sitede oturan kişiler ona emanettir. Bu benim değil de başkasının kızı da olabilirdi. İdareciler hepsi bizimle tek tek ilgilendi, Allah hepsinden razı olsun. Biz adalete güveniyoruz” dedi. SAHİPLERİNE 60 BİN TL CEZA YAZILDI<br><br>Öte yandan olayın ardından gözaltına alınan 6 kişinin sorgulaması sürüyor. Şüpheliler arasında bulunan köpeklerin ismi açıklanmayan 2 sahibine Gaziantep Doğa Koruma Milli Parklar Müdürlüğü'nce 30'ar bin lira idari para cezası uygulandığı öğrenildi. BAŞSAVCILIK AÇIKLAMA YAPTI<br><br>Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığından konuyla ilgili yapılan açıklamada, \"22 Aralık 2021 tarihinde ilimiz Şahinbey ilçesinde meydana gelen pitbull cinsi köpeğin saldırısı sonucu A.A. isimli küçük çocuğun ağır yaralanması olayıyla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında 3 şüpheli sevk edildikleri Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanmıştır\" ifadelerine yer verildi. Pitbull saldırısına uğrayan Asiye'nin babası konuştu: 'Biz adalete güveniyoruz' Türkiye, Gaziantep'teki pitbull saldırısında ağır yaralanan 4 yaşındaki Asiye Ateş'e ağladı. Küçük kızın sağlık durumuyla ilgili tedavi gördüğü hastanenin başhekimi Dr. Beyhan Tahmazoğlu açıklama yaptı. Asiye'nin hayati tehlikesinin devam ettiğini, beyin dokusunda, yüzünde, kulağında ve boyun kısmında ciddi hasarlar tespit edildiğini belirtti. Pitbull dehşeti ile ilgili gözaltına alınan 6 kişiden 3'ü tutuklandı. Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, pitbull cinsi 2 köpeğin saldırısında ağır yaralanan çocuğun yakınlarını ziyaret etti. 4 yaşındaki kızın babası Hüseyin Ateş, "Bu benim değil de başkasının kızı da olabilirdi. Biz adalete güveniyoruz” dedi.

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GÜNDEM Pitbull saldırısıyla ilgili 3 kişi tutuklandı

GÜNDEM Gaziantep'te iki 'pitbull'un saldırdığı çocuğun tedavisi devam ediyor