Cezaevinden kaçan hamile firari sonunda yakalandı: Polis kılık değiştirdi

Adana'nın Seyhan ilçesine bağlı Melekgirmez Sokak’ta, çarşıda alışveriş yaptıkları sırada 3 kadının çantasından bir cep telefonu ve 4 bin 50 lira para çalındı.
İhbar üzerine harekete geçen emniyet güçleri bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Bir kadının yanında bir çocukla yüzünü kapatarak yankesicilik yaptığını belirlendi.
Şüphelinin ise kasım ayında Mersin’in Tarsus ilçesindeki cezaevinden kaçan Aynur Gezer olduğunu tespit edildi.
Polis kılık değiştirdi
Aynur Gezer’in aynı çarşıda sürekli yankesicilik yaptığını belirleyen polis, kılık değiştirerek çarşının tüm köşelerini tuttu. Bu sırada çarşıya giren Gezer, polis ekiplerince kıskıvrak yakalandı. Emniyete götürülen Gezer’in 6 yıl kesinleşmiş hapis cezasının yanı sıra 2 aylık hamile olduğu öğrenildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Aynur Gezer, yeniden cezaevine gönderildi.