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Gündem Cezaevinden kaçan hamile firari sonunda yakalandı Polis kılık değiştirdi
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Adana haberleri: Hamile firari polisin kılık değiştirmesiyle yakalandı

Cezaevinden kaçan hamile firari sonunda yakalandı: Polis kılık değiştirdi

Daha 19 yaşından olan hamile Aynur Gezer isimli kadın, Adana'da cezaevinden kaçtı. Yankesicilik yöntemiyle bir cep telefonu ve 4 bin 50 lira para çalan Gezer, kılık değiştiren polislerce çarşıda yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Aynur Gezer, yeniden cezaevine gönderildi.

Haber Merkezi DHA
Polis firari kadını kamera kayıtlarından yakaladı.
Polis firari kadını kamera kayıtlarından yakaladı.

Adana'nın Seyhan ilçesine bağlı Melekgirmez Sokak’ta, çarşıda alışveriş yaptıkları sırada 3 kadının çantasından bir cep telefonu ve 4 bin 50 lira para çalındı.

İhbar üzerine harekete geçen emniyet güçleri bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Bir kadının yanında bir çocukla yüzünü kapatarak yankesicilik yaptığını belirlendi.

Şüphelinin ise kasım ayında Mersin’in Tarsus ilçesindeki cezaevinden kaçan Aynur Gezer olduğunu tespit edildi.

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Polis kılık değiştirdi

Aynur Gezer’in aynı çarşıda sürekli yankesicilik yaptığını belirleyen polis, kılık değiştirerek çarşının tüm köşelerini tuttu. Bu sırada çarşıya giren Gezer, polis ekiplerince kıskıvrak yakalandı. Emniyete götürülen Gezer’in 6 yıl kesinleşmiş hapis cezasının yanı sıra 2 aylık hamile olduğu öğrenildi.

Aynur Gezer isimli firari.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Aynur Gezer, yeniden cezaevine gönderildi.

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